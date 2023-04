INFINEON - Die letzte Chance der Käuferseite?

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 34,590 € (XETRA)

Schon im Januar hatte sich nach dem Abprallen an der Kurszielzone bei 36,77 EUR abgezeichnet, dass es den Bullen schwerfallen dürfte, den Aufwärtstrend ohne weitere Korrektur auch über diese Hürden fortzusetzen. Als dann auch das Kursziel bei 37,89 EUR erreicht wurde, der Wert dort aber direkt nach unten abprallte, verdichteten sich die bärischen Signale.

Im Traders Talk von stock3 Trademate hatte ich in dem Zusammenhang aber darauf hingewiesen, dass es in der bullischsten Variante zwar noch zu einer Korrekturausdehnung bis rund 34,00 EUR kommt, dort allerdings der nächste Aufwärts- bzw. Erholungsmove einsetzen könnte. An dieser Stelle sind wir jetzt im Chart und die Aktie steht daher vor einer spannenden Richtungsentscheidung:

Turnaround bei 34,00 EUR dringend notwendig

Eine Trendwende am Bereich um 34,00 EUR und ein bestätigender Anstieg über 36,00 EUR würden jetzt dafür sprechen, dass die Aktie seit dem Hoch vom 30. März nur in einer kurzen Korrektur steckte, die mit dem aktuellen Tief beendet wurde. Damit könnte sich auch der Aufwärtstrend wieder in Bewegung setzen und die Aktie von Infineon erneut gen 37,89-EUR-Marke steigen. Darüber läge das nächste Ziel bei 39,49 EUR.

Bricht der Kurs dagegen unter 34,00 EUR ein, wäre dies ein Zeichen dafür, dass mit dem Märzhoch eben keine kurzfristige Korrektur, sondern unter Umständen ein kleiner Abwärtstrend gestartet wurde. Anschließend dürfte es auch zu einem Rücksetzer bis 32,21 EUR kommen, der sich darunter bis an die Unterstützung bei 29,50 EUR ausweiten kann. Dort sollte sich der Aufwärtstrend aber in den kommenden Wochen fortsetzen.

Infineon Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen:

Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfährst Du hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)