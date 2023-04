KION - Prognoseanhebung untermauert den Turnaround

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 37,790 € (XETRA)

Die Kion-Aktie stellte ich euch Anfang des Jahres als einen meiner Turnaroundfavoriten für das Jahr 2023 vor. Das Szenario ist bislang gut angelaufen, die Aktie seit der Vorstellung rund 35 % vorne. Gestern bestätigte das Management mit guten Zahlen, dass es mit der operativen Wende vorangeht.

So stellen die Verantwortlichen des Spezialisten für Gabelstapler und Lagertechnik für das erste Quartal ein EBIT von 156 Mio. EUR in Aussicht. Der Analystenkonsens lag hier nur bei 118 Mio. EUR. Als Gründe werden eine Entspannung in der Lieferkettensituation und Vorzieheffekte im Segment Industrial Trucks & Services genannt. Der Free Cashflow dürfte verglichen mit -436 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum deutlich ins Positive drehen (105 Mio. EUR). Hier hatten Analysten gerade einmal mit 60 Mio. EUR gerechnet.

Analysten müssen neu rechnen

Aufgrund des starken ersten Quartals passt das Management die Jahresprognose an und erwartet nun einen Umsatz von mindestens 11,2 Mrd. EUR (zuvor mindestens 11,0 Mrd. EUR), ein bereinigtes EBIT von mindestens 615 Mio. EUR (zuvor mindestens 550 Mio. EUR) und einen Free Cashflow von mindestens 565 Mio. EUR (zuvor mindestens 500 Mio. EUR).

Als erste Analystenhäuser reagieren heute Deutsche Bank Research und die Baader Bank. Erstere erhöht das Kursziel für den Wert von 42 auf 45 EUR, letztere bestätigt die Kaufempfehlung für den MDAX-Titel mit einem Kursziel von 46 EUR.

Fazit: Kion ist auf einem guten Weg, verdient wieder Geld. Die Konsenserwartungen werden nun steigen. Mittelfristig besitzt die Aktie Spielraum in den Bereich um 47 EUR.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 11,14 11,15 11,47 Ergebnis je Aktie in EUR 1,53 2,57 3,80 Gewinnwachstum 67,97 % 47,86 % KGV 25 15 10 KUV 0,5 0,5 0,4 PEG 0,2 0,2 Dividende je Aktie in EUR 0,19 0,63 1,06 Dividendenrendite 0,49 % 1,63 % 2,74 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Kion-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)