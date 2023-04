DAX: Keil erfolgreich aufgelöst

Der Deutsche Aktienindex DAX hat im gestrigen Handelsverlauf seinen bärischen Keil regelkonform zur Unterseite aufgelöst und ein erstes Ziel gelegen am EMA 50 abgearbeitet. Doch das Korrekturpotenzial dürfte damit noch nicht vorbei sein, es drohen zum Ende dieser Woche weitere Abschläge.

Unterhalb von 15.700 Punkten drohen demnach weitere Abschläge in die zuletzt gerissene Kurslücke zwischen 15.601 und 15.625 Zählern. Gelingt bei 15.542 Punkten dagegen keine Stabilisierung, müsste man sich sogar auf Abschläge auf 15.342 Zähler einstellen.

Ein bullisches Szenario lässt sich aufgrund gleich drei starker Widerstände um 15.947 Punkten nicht skizzieren, für den Fall eines Anstiegs über 16.000 Zähler könnte aber ein Anstieg in Richtung der Rekordstände bei 16.290 Punkten bevorstehen.

Zunächst ein Hinweis vorweg, heute ist kleiner Verfalltag an den Terminmärkten. Erste Wirtschaftsdaten dagegen hat Japan bereits in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zu Verbraucherpreisen (Kernrate) per März und dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per April (vorläufig) vorgelegt. Vergleichbare Daten aus Europa folgen zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr, in diesem Fall legen Frankreich, Deutschland und die EWU entsprechende Daten vor.