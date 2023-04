Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: Binect AG - von BankM AG Einstufung von BankM AG zu Binect AG Unternehmen: Binect AG ISIN: DE000A3H2135 Anlass der Studie: GB 2022, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.04.2023 Kursziel: EUR 4,43 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker Zweistelliges Wachstum auch für 2023 erwartet Die endgültigen 2022er Zahlen haben die vorläufig berichteten Eckwerte der Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) bestätigt. Die nicht vorab berichteten Ergebniskennzahlen EBITDA (EUR 0,631 Mio. vs. EUR 0,565 Mio.) und EBT (EUR 0,279 Mio. vs. EUR 0,26) übertrafen unsere Erwartungen. Für das laufende Geschäftsjahr geht Binect von einem 10 bis 15%igen Umsatzwachstum aus. Da ein Großteil der Investitionen in das Binect ONE-Projekt in 2022 stattgefunden hat, sollten EBITDA und EBT u.E. überproportional zum Umsatz zulegen können. Es bestehen für 2023 aber auch Herausforderungen, besonders relevant erscheint uns dabei die erhöhte Wettbewerbsintensität im Transaktionsgeschäft (Fulfillment) und der damit einhergehende Preisdruck. Das Geschäftsmodell der Binect erscheint uns vergleichsweise "rezessionssicher" und die Aktie ist mit einem EV/Umsatz2023 von 0,39 (Median der Peer Group: 1,56) weiterhin attraktiv bewertet, da die Grundsteine für eine Ergebnisskalierung gelegt sind. Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert pro Aktie von EUR 4,43 und führt zu unserer Empfehlung "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26833.pdf

