BP-Aktie: Analysten trotz schwacher Ölpreise zuversichtlich

Die Ölpreise sind in der letzten Woche rückläufig und haben die BP-Aktie auf 5,91 EUR zurückgehen lassen. Auf Wochensicht beträgt das Minus schob über 3,4 Prozent.

Der Ölpreis leidet unter den schwachen US-Wirtschaftsdaten und die damit wieder aufkeimenden Sorgen um die Wirtschaft. Den Ölpreis konnten auch die von Saudi-Arabien verkündeten Förderkürzungen nicht stabilisieren.

Kurspotenzial von 27,4 Prozent

Anleger sollten sich aber nicht allzu viele Sorgen machen: Die Chancen einer wirtschaftlichen Erholung, gerade in China, stehen sehr gut. Diese wird zu einer stärkeren Nachfrage nach Öl führen, die den Preis wieder treiben wird. Aber auch niedrigere Ölpreise werden BP dank seiner sehr guten Kostenstruktur nicht aus der Bahn werfen. Der KGV von derzeit 6,8 ist zudem günstig und spricht nicht für eine Überbewertung. Ähnlich sehen das auch die Analysten, deren durchschnittliches Kursziel 7,53 EUR beträgt. Gemessen am jetzigen Kurs ergibt sich damit ein Potenzial von 27,4 Prozent. Ein weiteres Plus ist die Dividendenrendite von derzeit über 4 Prozent.