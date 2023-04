DAX: Leichte Diskrepanz

Während die US-Indizes zum Ende der abgelaufenen Handelswoche uneinheitlich und tendenziell talwärts tendierten, versuchte sich der DAX im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts zu stabilisieren und eine erneute Aufwärtsbewegung zu etablieren. Zwar reichte diese nicht ganz an die Jahreshochs aus der abgelaufenen Woche heran, allerdings lässt sich der Aufwärtsdruck hierzulande auch nicht wegdiskutieren.

Kann der DAX also an die Kursstärke vom Freitag nahtlos anknüpfen, stünde bereits in wenigen Stunden die Möglichkeit eines Tests der Jahreshochs bei 15.916 Punkten im Raum. Aber erst wenn es gelingt den sehr viel größeren Widerstandsbereich um 15.947 Punkten nachhaltig zu knacken, dürften weitere Zugewinne an 16.122 und darüber schließlich die Rekordstände bei 16.290 Punkten bevorstehen.

Ein bärisches Szenario ist aber noch lange nicht vom Tisch, dürfte aber erst unterhalb der Freitagstiefstände von 15.706 Punkten greifen. In diesem Szenario wären dann Abschläge auf 15.601 und womöglich noch 15.509 Punkte zu erwarten.

Für den Tag wichtige Wirtschaftsdaten stehen erst ab 10:00 Uhr mit dem ifo-Geschäftsklimaindex per April auf der Agenda, zeitgleich werden die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen gemeldet. Um 12:00 Uhr meldet sich die Bundesbank mit ihrem Monatsbericht per April zu Wort, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit dem Chicago FED National Activity Index per März dazu.