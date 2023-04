EQS-News: Dr. Anna Catharina Wolschner wechselt als General Counsel zur Cherry SE

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Anna Catharina Wolschner wechselt als General Counsel zur Cherry SE



24.04.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dr. Anna Catharina Wolschner wechselt als General Counsel zur Cherry SE München, 24. April 2023 – Ab dem 1. Mai 2023 übernimmt Dr. Anna Catharina Wolschner als General Counsel die Leitung der bei der Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] neu geschaffenen Rechtsabteilung. „Im Rahmen des weiteren internationalen Ausbaus der Cherry SE mit ihrem starken Markenprofil, einem diversen Produktangebot und Multikanalvertrieb in B2B und B2C freuen wir uns sehr, mit Dr. Anna Catharina Wolschner eine erfahrene Managerin mit breiter juristischer Expertise in der externen Rechtsberatung sowie branchenübergreifend als General Counsel gewonnen zu haben“, kommentiert Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. „Wir begrüßen Anna herzlich im Cherry-Team und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“ Dr. Anna Catharina Wolschner ist eine juristische Führungskraft mit nachgewiesener Erfahrung als General Counsel in unterschiedlichen Rechtsbereichen. Zu ihren Kernkompetenzen gehören Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, sowie Vertrags- und Handelsrecht. Darüber hinaus hat sie eine Vielzahl von M&A-Transaktionen verhandelt, einschließlich klassischer Akquisitionen und Joint Ventures. „Ich freue mich sehr, die Rolle des General Counsel bei diesem angesehenen Unternehmen zu übernehmen“, sagt Dr. Anna Catharina Wolschner. „Meine oberste Priorität ist es, die Geschäftsleitung und die Organisation rechtlich zu beraten und zu unterstützen und sicherzustellen, dass wir uns in der rechtlichen Landschaft mit Integrität bewegen und die höchsten ethischen Standards einhalten.“ Dr. Wolschner hat seit Beginn ihrer beruflichen Laufbahn vor rund dreizehn Jahren zahlreiche Berührungspunkte mit börsennotierten Unternehmen gehabt. Bereits während ihrer Zeit bei der Wirtschaftskanzlei Morrison & Foerster konzentrierte sie sich auf börsennotierte Mandanten und damit auf das Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Darüber hinaus leitete sie vier Jahre lang die Rechts- und Personalabteilung bei CO.DON, einem (bis Ende 2022) börsennotierten biopharmazeutischen Unternehmen mit drei internationalen Tochtergesellschaften. ------------------------------- Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

