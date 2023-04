Leonteq AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Medienmitteilung: Leonteq lanciert ETP+ auf den the Market Best Ideas Portfolio Index NTR



24.04.2023 / 07:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ LANCIERT ETP+ AUF DEN THE MARKET BEST IDEAS PORTFOLIO INDEX NTR

Zürich, 24. April 2023

Leonteq lanciert in Zusammenarbeit mit The Market ein Exchange Traded Product (ETP) auf den The Market Best Ideas Portfolio Index NTR.

Leonteq und The Market Media AG bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und lancieren ein ETP+ auf den The Market Best Ideas Portfolio Index NTR. Das ETP+ ist an der SIX Swiss Exchange AG kotiert und steht institutionellen und privaten Anlegern in der Schweiz zur Verfügung.

Der Index umfasst 20 bis 40 Aktien mit attraktiven Wachstumspotenzial, darunter 70 % Qualitätsaktien und 30 % Aktien mit höherem Risikoniveau. Die Auswahl der Positionen basiert auf einer Fundamentalanalyse und einem quantitativen Screening von drei Qualitätskriterien, wie stabile Kapital- und Margenrenditen, nachhaltige Dividendenentwicklung und solide Bilanz.

Neben der quantitativen Analyse stützt sich die Auswahl auch auf ein qualitatives Screening, das sich sowohl auf die Qualität des Managements und des Verwaltungsrats als auch auf die Marktposition des Unternehmens konzentriert. Einige der risikoreicheren Unternehmen erfüllen nicht alle Qualitätskriterien, aber die Experten von The Market glauben an deren Verbesserungen, vor allem wenn ein neues Management die Führung übernommen hat und die Unternehmen sich in einer Übergangsphase befinden.

Die 70% Qualitätsaktien werden von Schweizer Unternehmen repräsentiert, während die verbleibenden 30% internationale Unternehmen integrieren, um die Aufnahme einiger Sektoren wie Technologie und Rohstoffe zu ermöglichen, die in der Schweiz normalerweise unterrepräsentiert sind.

Alessandro Ricci, Head Investment Solutions von Leonteq, erklärt: "Wir freuen uns, die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit The Market, einer führenden Schweizer Plattform für Finanzinhalte, bekannt zu geben. Dieses neue ETP+ ermöglicht es Anlegern, in hochwertige Aktien und langfristige Anlagethemen zu investieren, was die führende Position von Leonteq als Anbieter innovativer Anlagelösungen auf dem Schweizer ETP-Markt weiter stärkt."

Leonteq ist die erste Emittentin von ETP-Produkten auf dem Schweizer Markt, die von der FINMA als Wertpapierhaus lizenziert ist. Das Unternehmen verfügt zudem über ein von Fitch Ratings Ltd. erteiltes Investment-Grade-Rating, ein von MSCI zugewiesenes ESG-Rating von «A», eine starke Kapitalbasis von insgesamt rund CHF 930 Millionen per Ende 2022 und kann auf eine mehr als 15-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken. Damit unterscheidet sich Leonteq von den bestehenden ETP-Emittenten, bei denen es sich in der Regel um «Special Purpose Vehicles» ohne nachgewiesenen Leistungsausweis, ohne Rating und ohne regulatorische Aufsicht handelt und die oftmals nur über ein minimales einbezahltes Eigenkapital verfügen

ETP+ Produkte bieten den Anlegern mehr Sicherheit, da sowohl die Verwahrstelle als auch der Collateral Agent, beides renommierte Gegenparteien, ihren Sitz in der Schweiz haben und durch tägliche unabhängige Kontrollen das Emittentenrisiko entscheidend gemindert wird. Die Sicherheiten werden bei der SIX SIS AG verwahrt, und die SIX Repo AG als Collateral Agent überwacht die Sicherheiten auf täglicher Basis.

Mark Dittli, Gründungspartner und Chefredakteur von The Market, kommentiert: "Wir freuen uns, das erste ETP+ mit Leonteq zu lancieren, mit dem wir unsere Zusammenarbeit weiter ausbauen werden. Der Index ermöglicht den Zugang zu den vielversprechenden Anlagethemen, dank einer sorgfältigen Auswahl der enthaltenen Aktien. Wir vertrauen voll und ganz auf das Wissen unseres Teams aus renommierten Finanzjournalisten und sind überzeugt, dass dieses Produkt attraktive Anlageperspektiven bieten kann."

The Market ist ein Joint Venture zwischen den Gründungsaktionären und der NZZ Mediengruppe. Die Gründer sind angesehene Finanzjournalisten und anerkannte Experten für Anlagethemen, Finanzmärkte und allgemeine wirtschaftliche Fragen. The Market ist eine digitale, kostenpflichtige Plattform für Finanzinhalte, die hochwertige Analysen, fundierte Recherchen, anregende Meinungsbeiträge und aktuelle Nachrichten veröffentlicht.

Erfahren Sie mehr über das ETP+ auf den The Market Best Ideas Portfolio Index NTR.

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktkategorien Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com



