Procter & Gamble: Zahlen sorgen für Aufschwung

Nachdem P&G bei 156,35 US-Dollar nach einer mehrjährigen Kursrallye seinen vorläufig letzten Höhepunkt Anfang 2022 markiert hatte, ging die Aktie in eine nicht unerwartete Konsolidierung über, bis Oktober fielen die Notierungen auf 122,18 US-Dollar und damit eine wichtige Horizontalunterstützung aus 2020/2021 zurück. Dort konnte sich P&G recht schnell stabilisieren und erholte sich in einer V-förmigen Gegenreaktion in den Bereich von erneut 155,00 US-Dollar. Der Kursverlauf seit Mai letzten Jahres lässt allerdings aufhorchen, hier könnte sich noch eine inverse SKS-Formation durchsetzen und den mittelfristigen Grundstein für weiter steigende Notierungen legen.

Trendwende nimmt Form an

Unglücklicherweise verläuft die zur SKS-Formation gehörende Nackenlinie etwas schief, vermutlich ist im P&G im Freitagshandel hieran gescheitert. Demnach würden sich belastbare Kaufsignale erst oberhalb von 158,83 US-Dollar ergeben, infolgedessen könnte eine positive Auflösung Aufwärtspotenzial an die Hochs aus dem Vorjahr bei 165,35 US-Dollar entfalten. Gelingt es auch diese Hürde zu meistern, würde einem Anstieg an 175,91 US-Dollar auf Sicht der nächsten Monate nur wenig im Weg stehen. Vorherige Abschläge könnten aber noch einmal einen Test des 50-Wochen-Durchschnitt 148,48 US-Dollar erzwingen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, dies würde die inverse SKS-Formation unnötig in die Länge ziehen und wäre mit Abschlägen auf 142,21 US-Dollar verbunden.