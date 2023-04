2 Top-Dividendenaktien für langfristige Investoren gesucht? Wer langfristig investieren möchte, sucht in der Regel nach Unternehmen, die solide und stabil sind und regelmäßige Dividendenausschüttungen bieten. Zwei Top-Dividendenaktien, die für langfristige Investoren interessant sein könnten, sind McDonald’s (WKN: 856958) und Procter & Gamble (WKN: 852062).

Beide Aktien zeichnen sich aktuell durch ein gutes Momentan aus. Wagen wir heute doch mal einen Blick auf diese beiden Dividendenchampions.

McDonald’s-Aktie: Dividendenaktie mit Allzeithoch im Blick

McDonald’s ist eine der bekanntesten Fast-Food-Ketten weltweit. Das Geschäftsmodell basiert auf der Franchise-Strategie, bei der die meisten Restaurants von unabhängigen Unternehmern geführt werden.

McDonald’s selbst kümmert sich um das Marketing, das Produktsortiment und die Qualitätssicherung. Mit Erfolg: Die Marke ist seit Jahren stark und steht für eine loyale Kundenbeziehung.

Zudem besteht eine gewisse Adaptionsfähigkeit: Die Menüs können den Trends und lokalen Essgewohnheiten angepasst werden. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen zudem verstärkt auf die Digitalisierung konzentriert und seine Lieferdienste ausgebaut.

Die letzten Quartalszahlen überzeugten vor allem durch ein hohes, vergleichbares organisches Wachstum. Alleine im vierten Quartal 2022 konnte hier ein Wert von 12,6 % ausgewiesen werden. Zudem könnte sich der schwächer werdende US-Dollar positiv auf die zukünftigen Geschäftszahlen auswirken.

Mit einer aktuell erwarteten Dividendenrendite von 2,1 % sowie einem erwarteten KGV von 27,5 (Stand: 23.4.23, Morningstar) wird schon ein deutlicher Premiumaufschlag für das Qualitätsunternehmen verlangt.

Procter & Gamble: Defensiver Konsumgüterwert

Procter & Gamble ist ein Konsumgüterhersteller, der eine Vielzahl von bekannten Marken im Portfolio hat, darunter Pampers, Gillette, Ariel und Head & Shoulders. Das Unternehmen ist global aufgestellt und setzt auf eine breite Diversifikation seiner Produkte.

Skalierbarkeit ist ein wesentliches Kriterium für den Erfolg des in Cincinnati ansässigen Unternehmens. Zahlreiche Markenfamilien stehen für jährliche Milliardenumsätze, was Synergien schafft und die Rendite erhöht.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Heute gelten die Amerikaner mit einer Marktkapitalisierung von rund 360 Mrd. US-Dollar als der mit Abstand führende börsennotierte Konsumgüterhersteller.

Seit 67 Jahren wird zudem die Dividende ohne Unterbrechungen erhöht. Die aktuell erwartete Dividendenrendite beläuft sich auf 2,4 %. Das erwartete KGV liegt bei 24,8 (Stand: 23.4.23, Morningstar). Damit zeigt sich, dass auch hier ein Aufschlag von Investoren gefordert wird.

Die letzten Zahlen des dritten Quartals 2023, die auf den 31.03.2023 endeten, überzeugten durch ein solides Wachstum. So konnte der organische Umsatz um 7 % gesteigert werden, die Nettoumsätze erhöhten sich um 4 %.

Etwas schwächer entwickelten sich die Nettoerträge. Sie legten nur um 2 % zu.

Blickt man auf die hohe Inflation, so muss man leider anerkennen, dass es Procter & Gamble nicht gelungen ist, alle Preiserhöhungen an die Kunden weiterzureichen. Langfristig könnte sich dieses Bild aber ändern, sollte die Konjunktur wieder anziehen und die Kunden mehr Budget für Premiumprodukte haben. Die Pricing-Power bleibt ein wichtiges Argument für die Aktie.

Stabile Dividenden überzeugen

Beide Unternehmen haben in der Vergangenheit eine stabile Dividendenhistorie aufweisen können. McDonald’s beispielsweise hat seit 1976 ununterbrochen Dividenden ausgeschüttet und konnte diese sogar seither kontinuierlich erhöhen. Procter & Gamble kommt mittlerweile auf 133 Jahre an kontinuierlichen Dividendenzahlungen. Sie steigt seit 67 Jahren ohne Unterbrechungen.

In puncto Bewertung sind beide Unternehmen jedoch keine Schnäppchen: McDonald’s hat ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 28, während das erwartete KGV von Procter & Gamble bei etwa 25 liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl McDonald’s als auch Procter & Gamble langfristig orientierten Investoren interessante Möglichkeiten bieten können. Dabei sollte man jedoch langfristig denken, denn die hohe Bewertung erstickt kurzfristige Renditechancen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von McDonald’s und Procter & Gamble. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

