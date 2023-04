DAX: Immer wieder der EMA 50

Sehr häufig startet der Deutsche Aktienindex DAX die letzten Tage unter seinem Vortagesschlusskurs, kann sich aber im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts immer wieder einer breiten Käuferschicht sicher sein. So auch heute, aktuell tendiert das Leitbarometer um 15.850 Punkten marginal in der Verlustzone. An das Widerstandsbollwerk um 16.000 Punkten hat sich der Index bislang aber noch nicht herangetraut.

Dieses gilt es allerdings unbedingt zu überwinden, damit weitere Zugewinne an 16.149 und darüber 16.290 Punkte und somit die Rekordstände generiert werden können.

Auf der Unterseite stehen aber noch einige Kurslücken offen, die letzte bei 15.601 Zählern, diese dürfte allerdings erst unterhalb von 15.700 Punkten in Angriff genommen werden. Ein weiteres Ziel darunter könnte sogar um 15.482 Punkten für den DAX-Index liegen.

Weitere Wirtschaftsdaten stehen heute noch mit Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen Conference Board per April sowie Neubauverkäufen per März (annualisiert) und dem Richmond FED Manufacturing Index per April um 16:00 Uhr auf der Agenda. Die letzte planmäßige Nachricht wird eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen durchgegeben.

Klar im Tagesfokus dürften aber US-Quartalsbilanzen stehen, vorbörslich General Motors, McDonald's, Verizon, UPS, General Electric, Halliburton, 3M, Pepsico, Spotify, Raytheon Technologies, nachbörslich dann Microsoft, Alphabet, Visa, Enphase Energy, Texas Instruments, Chipotle Mexican Grill und Juniper Networks.