EQS-Adhoc: Eckert & Ziegler veröffentlicht vorläufige Zahlen zu Q1/2023 mit zweistelligem Umsatzwachstum, Ergebnisrückgang und gleichzeitiger Bestätigung der Jahresprognose 2023.

EQS-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Eckert & Ziegler veröffentlicht vorläufige Zahlen zu Q1/2023 mit zweistelligem Umsatzwachstum, Ergebnisrückgang und gleichzeitiger Bestätigung der Jahresprognose 2023.



25.04.2023 / 17:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 25.04.2023. Die Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700, TecDAX) wird nach vorläufigen Berechnungen für das erste Quartal 2023 einen Umsatz von rund 58 Mio. EUR (VJ: 50) und einen Nettogewinn von rund 4,7 Mio. EUR (VJ: 6,6) erreichen. Der deutliche Umsatzanstieg resultiert aus der erneut wachsenden Nachfrage nach Radioisotopen für pharmazeutische und industrielle Anwendungen. Dem steht eine geringere Rohmarge durch einen schwächeren Produktmix im Segment Isotope Products gegenüber. Haupttreiber des Ergebnisrückgangs im Vergleich zum Vorjahr sind allerdings Verluste im Rahmen der Bewertungen von Bilanzpositionen in Fremdwährungen sowie Inflationsanpassungen im Hochinflationsland Argentinien, die im ersten Quartal des Vorjahres noch nicht enthalten waren, in Summe rund 1,5 Mio. EUR. Die am 30. März 2023 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert. Der Vorstand rechnet weiterhin mit einem Umsatz von knapp 230 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von rund 25 Mio. EUR. Die vollständigen Zahlen für das erste Quartal 2023 werden am 11. Mai 2023 veröffentlicht. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



Ende der Insiderinformation

25.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com