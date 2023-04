EQS-News: K.B. Recycling Industries Ltd.: Elad Hameiri wird zum CEO ernannt

EQS-News: K.B. Recycling Industries Ltd. / Schlagwort(e): Personalie

K.B. Recycling Industries Ltd.: Elad Hameiri wird zum CEO ernannt



25.04.2023 / 09:30 CET/CEST

K.B. Recycling: Elad Hameiri wird zum CEO ernannt

Tel Aviv, Israel, 25. April 2023 – K.B. Recycling Industries Ltd., auch bekannt als "Alkemy", firmiert derzeit um in „oceansix future paths Ltd.“ (nachfolgend: das Unternehmen/oceansix). Das Unternehmen notiert an der TSX Venture Exchange in Toronto (TSXV, CUSIP M62895103, AKMY), in New York (OTCQB: AKMYF) und seit November 2022 auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN A3CPD2, ISIN: IL0011747214, 5FC) und wird an diesen Börsenplätzen gehandelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel und betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine Produktionsstätte in Valencia, Spanien.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Elad Hameiri (43) mit Wirkung zum 1. Juni 2023 zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der oceansix Gruppe ernannt wurde. Als Führungskraft verfügt Elad über ausgeprägte Stärken im strategischen Online-Marketing und -Vertrieb. Er hat in den letzten 15 Jahren Startup-Unternehmen und Teams zu bemerkenswerten Erfolgen geführt sowie erstklassige Transaktionen mit großen multinationalen Unternehmen verhandelt und vollzogen. Ami Krupic, der bisherige Interims-CEO, wird nach Elads Ernennung zurücktreten. Das Unternehmen dankt Ami für sein wirkungsvolles Engagement und seinen Einsatz – dank und mit ihm konnten wichtige Meilensteine erreicht werden.

In seiner vorherigen Position als ‚Managing Director‘ bei E.ON Israel war Elad für die strategische Stärkung der Marke E.ON zur Zeit der globalen Energiewende verantwortlich. Elad leitete außerdem E.ONs ‚Open-Innovation‘-Aktivitäten im israelischen Startup-Umfeld, indem er junge israelische Technologieanbieter in die Geschäftsbereiche von E.ON integrierte, in neue Technologien und Marktforschung investierte und E.ONs Portfoliounternehmen darin unterstützte, durch die Nutzung von E.ONs Plattform und Netzwerken schneller zu expandieren.

Zuvor war Elad tätig als:

‚Director of Business Development & Growth‘ bei innogy Innovation Hub, das dann von E.ON übernommen wurde

CEO bei QBO Services, einem Startup-Unternehmen, das eine virtuelle mobile Handelsplattform entwickelt hat

VP&COO bei Somoto Ltd. (TASE: SMTO), einer börsennotierten Medienagentur mit Sitz in Tel Aviv

Elad hat einen Bachelor of Arts in Wirtschaft und Unternehmensführung vom Tel Aviv-Yafo Academic College und war Mitglied des Exzellenzprogramms dieser Universität.

Elad wird oceansix gegenüber allen Interessengruppen vertreten und die strategischen Ziele des Unternehmens umsetzen, um das operative Geschäft nachhaltig und effektiv voranzutreiben. Immer mit dem Ziel, innovative Lösungen für nachhaltigen Fortschritt zu schaffen, die das ökologische, soziale und wirtschaftliche Wohlergehen künftiger Generationen fördern.

Sie sind herzlich eingeladen, am ‚Impact‘, der Geschäftsentwicklung und der Zukunft von oceansix teilzuhaben, um eine bessere Zukunft zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte oceansix.com und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn und Twitter in Verbindung.

Für Informationen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

maximilian@oceansix.com | Telefon +49 89 139 28 890



oceansix future paths Ltd. / K.B. Recycling Industries Ltd. - Derech Menachem Begin 11 - Ramat Gan - Israel

Über oceansix

oceansix ist eine globale Quelle für radikale, nachhaltige Lösungen und Erfindungen im Bereich der Abfallverwertung. Angetrieben von der Vision, sinnvolle Lösungen zu schaffen, erforscht oceansix ständig neue Wege, um neue Technologien mit nachhaltiger Produktion und Produkten aus Kunststoffabfall zu kombinieren. oceansix baut erfolgreich Geschäft in globalen Industriezweigen auf und löst gleichzeitig einige der brennendsten Herausforderungen der Erde. Das Unternehmen wird durch sein zirkuläres Modell getrieben, bei dem Produkte aus Kunststoffabfällen hergestellt werden und die Einnahmen in die Entwicklung revolutionärer Ideen für neue Produkte mit großem Marktpotenzial und großer Wirkung fließen.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ‘erwarten’, ‘wollen’, ‘antizipieren’, ‘beabsichtigen’, ‘planen’, ‘glauben’, ‘anstreben’, ‘einschätzen’, ‘werden’ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von oceansix future paths Ltd. / K.B. Recycling Industries Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. oceansix future paths Ltd. / K.B. Recycling Industries Ltd. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.