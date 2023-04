EQS-News: R. STAHL verlängert Vertrag mit CEO Dr. Mathias Hallmann vorzeitig

EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Personalie

R. STAHL verlängert Vertrag mit CEO Dr. Mathias Hallmann vorzeitig Aufsichtsrat setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit fort

Kontinuierliche Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung

Vertragslaufzeit bis Ende September 2026 Waldenburg, 25. April 2023 – Der R. STAHL Aufsichtsrat setzt die erfolgreiche Zu­sam­menarbeit mit CEO Dr. Mathias Hallmann fort. Das Gremium hat in der heutigen Aufsichtsratssitzung einstimmig den bestehenden Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden vorzeitig bis 30. September 2026 verlängert. Nach 2020 ist dies seine zweite Vertragsverlängerung. „Dr. Hallmann hat den Vorstandsvorsitz von R. STAHL 2018 in einer wirtschaftlich schwierigen Situation übernommen, das Unternehmen in den vergangenen Jahren grund­legend strategisch neu ausgerichtet und auf einen profitablen Wachstumspfad zurückge­führt“, so Peter Leischner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der R. STAHL AG. „Wir freuen uns den gemeinsam eingeschlagenen, erfolgreichen Weg auch die nächsten Jahre mit Dr. Hallmann fortzusetzen.“ Dr. Mathias Hallmann ist seit Oktober 2017 im Vorstand der R. STAHL AG, im Januar 2018 wurde er dessen Vorsitzender. Seit Juli 2022 ist Dr. Hallmann Alleinvorstand des Konzerns und hat interimistisch zu seinen Aufgaben auch die Leitung des Finanzbereichs übernommen. Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spek­trum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Be­dienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genuss­mittel­­branche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2022 erwirtschafteten 1.676 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 274 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Les­bar­keit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlech­ter einbezogen. Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1369

