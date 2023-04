HENSOLDT und RHEINMETALL - Big Business Sicherheit,Waffen

HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. - WKN: HAG000 - ISIN: DE000HAG0005 - Kurs: 35,180 € (XETRA)

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 277,100 € (XETRA)

Hensoldt ist ein Unternehmen, das sich auf Elektronik- und Sensortechnologie spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und ist ein Spin-off von Airbus Defense and Space. Hensoldt stellt Radarsysteme, elektronische Kriegsführungssysteme und andere Sensoren für militärische Anwendungen her. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taufkirchen bei München und beschäftigt etwa 5.000 Mitarbeiter.

Rheinmetall ist ein multinationaler Rüstungskonzern mit Hauptsitz in Düsseldorf. Das Unternehmen produziert eine breite Palette von militärischen Produkten, darunter Fahrzeuge, Waffensysteme, Munition und elektronische Ausrüstung. Rheinmetall ist auch in der Automobilbranche tätig und produziert Komponenten für den Fahrzeugbau. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 25.000 Mitarbeiter.

Anbei die Links zu den bullischen Chartvorstellungen:

Deutsche Rüstungsschmiede HENSOLDT - Bullisch - 22:51 Uhr, 02.01.2023

Deutsche Rüstungsschmiede RHEINMETALL - „The Leopard's freed!“ 19:17 Uhr, 21.03.2023

Die Aktie von Hensoldt wurde am 2. Januar dieses Jahres mittelfristig bullisch vorgestellt. Beide genannten charttechnischen Projektionsziele, - eines bei 26,30 und eines bei 30,60 EUR -, konnten erreicht werden.

REMINDER: Zu Rheinmetall lässt sich wiederholend und bestätigend folgendes festhalten: Seit April vergangenen Jahres hat sich im Chart der Aktie ein "Cup and Handle"-Pattern ausgebildet mit maßgeblicher Barriere bei 224 EUR. Seit 10. Februar dieses Jahres bricht der Aktienkurs über besagte Barriere nach oben aus. Charttechnisch regelkonform. Durch das Passieren der 225 EUR-Preismarke wurde ein mittelfristiges Kaufsignal getriggert mit Projektionszielen bei 290 und 320 EUR.

HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)