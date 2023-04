ACTIVISION BLIZZARD - War es das mit der Übernahme?

Activision Blizzard Inc. - WKN: A0Q4K4 - ISIN: US00507V1098 - Kurs: 86,740 $ (Nasdaq)

Im Kampf mit den Kartellbehörden hat Microsoft bei der geplanten Übernahme des Videospieleentwicklers - und vermarkters Activision Blizzard heute eine empfindliche Niederlage erlitten. So hat sich die britische Kartellbehörde CMA gegen den Deal ausgeprochen.

Als Begründung führen die Prüfer an, Microsoft habe Bedenken im Bereich des Cloud Gamings nicht ausreichend ausräumen können. Ein Deal mit Activision Blizzard würde weniger Wettbewerb und auch weniger Innovation bedeuten. Die CMA schätzt den aktuellen Marktanteil von Microsoft im Bereich Cloud Gaming bereits auf 60 bis 70 %. Zwar hatte Microsoft mehrfach betont, man wolle vertraglich eine Exklusivität von Activision-Titel ausschließen. Doch das war anscheinend zu wenig.

Neben der US-Behörde FTC, die bereits geklagt hat, galt die Zustimmung der CMA als schwierigstes Unterfangen. Behörden in in Brasilien, Chile, Serbien und Saudi-Arabien hatten dem Activision-Kauf bereits zugestimmt. Am 22. Mai wird die EU über die Transaktion entscheiden.

Microsoft möchte nun Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Die Aktie von Activision Blizzard gibt vorbörslich um rund 10 % nach.

Fazit: Es bleibt ein steiniger Weg für Microsoft, die Übernahme von Activision Blizzard durchzubekommen. Bereits zuvor war der Markt sehr skeptisch, weshalb der Abschlag zum Übernahmepreis von 95 USD groß ist. Sollte der Deal doch noch scheitern, würde Activision Blizzard im Übrigen eine Entschädigungszahlung von 3 Mrd. USD erhalten.

Activision Blizzard-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Hier findest du alle Infos zum Handel über stock3.

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)