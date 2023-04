EQS-News: YOC AG: YOC AG mit Steigerung von Umsatz und Profitabilität im Geschäftsjahr 2022

EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

YOC AG: YOC AG mit Steigerung von Umsatz und Profitabilität im Geschäftsjahr 2022



26.04.2023 / 06:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



YOC AG mit Steigerung von Umsatz und Profitabilität im Geschäftsjahr 2022 Berlin, 26. April 2023 – Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE 0005932735) steigerte trotz der gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen und entgegen dem Markttrend im vergangenen Geschäftsjahr 2022 seinen Umsatz auf Konzernebene um rund 24 % auf 23,4 Mio. EUR (2021: 18,8 Mio. EUR). Gleichzeitig konnte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* nach IFRS um rund 0,7 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR (2021: 2,8 Mio. EUR) erhöht werden. Parallel zur deutlichen Ausweitung des Geschäftsvolumens konnte die YOC-Gruppe ein gestiegenes Konzernperiodenergebnis in Höhe von 2,3 Mio. EUR (2021: 2,1 Mio. EUR) erzielen. Im Vorjahr trugen Einmaleffekte in Höhe von 0,2 Mio. EUR positiv zum Konzernperiodenergebnis bei. Bereinigt um diese Effekte erhöhte sich auch im Geschäftsjahr 2022 die Rentabilität der Gesellschaft spürbar. Neben der Steigerung der finanziellen Kenngrößen gelang es der YOC AG im vergangenen Geschäftsjahr 2022 zusätzlich ihre internationale Präsenz sowie das Produktportfolio an hochwirksamen, programmatisch handelbaren Werbeformaten auszubauen: Die Bestandsmärkte Deutschland, Österreich und Polen erzielten ein starkes Wachstum, welches zu rund drei Vierteln des gesamten Umsatzwachstums beitrug;

Die Akquisition des Unternehmens theINDUSTRY AG mit Sitz in Zürich, Schweiz komplettiert die Präsenz von der YOC AG im DACH-Raum. Die Erstkonsolidierung der zwischenzeitlich umfirmierten YOC Switzerland AG trug mit rund einem Viertel zu unserem Gesamtwachstum bei;

Die Rohertragsquote stieg durch die Erweiterung des Funktionsumfangs der proprietären Technologieplattform VIS.X® und die Einführung neuer Produkte auf nunmehr 45 % (2021: 43 %);

Die Einführung der YOC-High-Impact-Werbeformate für Desktop-Werbung über VIS.X® trug 12 % zum Gesamtumsatz der YOC-Gruppe bei. Sebastian Bauermann, Chief Financial Officer der YOC AG: „Wir freuen uns, dass neben den plattformbezogenen Kennzahlen, auch sämtliche Finanzkennzahlen unseres Unternehmens im zurückliegenden Geschäftsjahr 2022 weiter angestiegen sind. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 treiben wir die Umsetzung unserer definierten Wachstumsstrategie weiter voran. Im März 2023 setzten wir unsere Expansion fort und erwarben die Nostemedia Oy mit Sitz in Helsinki, um im nordeuropäischen Raum Fuß zu fassen sowie unsere Aktivitäten weiter zu internationalisieren. Dadurch bauen wir unsere Wettbewerbsposition wirksam aus und legen das Fundament für die weitere Wertsteigerung der Gesellschaft.“ * EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2022 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/)

Über YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Kontakt YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.de

www.yoc.com

26.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com