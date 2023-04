EQS-PVR: technotrans SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG i.V.m. § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: technotrans SE

technotrans SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG i.V.m. § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



26.04.2023 / 18:46 CET/CEST

Die Teslin Capital Management B.V. („Teslin“), Woudenbergseweg 11, Maarsbergen, Niederlande - in ihrer Eigenschaft als Fondsmanager der Gerlin N.V. und Midlin N.V. - hat uns am 25. April 2023 gemäß § 43 WpHG und in Ergänzung zur BaFin-Mitteilung vom 5. April 2023 über die Überschreitung der Schwelle von 15 % der Stimmrechte (mittelbar) an der technotrans SE über ihre Anlageziele wie folgt informiert:

1. Teslin ist ein Finanzinvestor und die Beteiligung an der technotrans SE ist grundsätzlich langfristig (> 5 Jahre) ausgerichtet. Zur Erzielung optimaler Renditen/Handelsgewinne kann sich Teslin jedoch entscheiden, Aktien zu einem früheren Zeitpunkt zu verkaufen. Weitere strategische Ziele hat Teslin derzeit nicht.



2. Teslin beabsichtigt, im Rahmen der allgemeinen Investitionspolitik der Gerlin N.V. und/oder Midlin N.V. weitere Aktien und Stimmrechte der technotrans SE nach Maßgabe der jeweiligen Marktchancen zu erwerben.



3. Als Großaktionär der technotrans SE ist Teslin daran interessiert, eine gute Beziehung zu Vorstand und Aufsichtsrat zu unterhalten. Selbstverständlich hat Teslin ein Interesse an der Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft, obwohl Teslin derzeit nicht beabsichtigt, dort Mitglied zu werden. Teslin würde es jedoch begrüßen, bei beabsichtigten Änderungen der Zusammensetzung von Vorstand und/oder Aufsichtsrat vom Aufsichtsrat angehört zu werden.



4. Teslin beabsichtigt keine wesentliche Änderung der derzeitigen Kapitalstruktur (Eigen- oder Fremdkapital) der Gesellschaft.



