Silber – Auf dem Weg zu neuen Jahreshochs!

Edelmetalle bleiben bei vielen Investoren angesichts der Verwerfungen im US-Bankensektor und der wachsenden geopolitischen Spannungen als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten weiterhin gefragt. Neben Gold rückte hier zuletzt auch Silber stärker in den Fokus, zumal das Edelmetall auch als Rohstoff für industrielle Anwendungen immer stärker gefragt ist. Technisch präsentiert sich Silber in einer vielversprechenden Verfassung, wobei ein Breakout auf ein neues Jahreshoch nach Abschluss der übergeordneten Konsolidierung die Trendfortsetzung einleiten dürfte.

Die Lage: Silber zieht im Schlepptau von Gold weiter an!

Inflationsrisiken, wachsende geopolitische Spannungen und nicht zuletzt die nach wie vor schwelende Bankenkrise in den USA belasten weiterhin das Sentiment an den internationalen Leitbörsen. Entsprechend bleiben Edelmetalle bei vielen Investoren als Absicherung weiter gefragt. Neben der klassischen Krisenwährung Gold rückte hier zuletzt auch Silber stärker in den Fokus. Silber ist nicht nur in preislicher Hinsicht deutlich günstiger als Gold, was das Edelmetall vor allem für Privatanleger attraktiv macht. Dank seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften ist Silber nicht nur in der Schmuckindustrie ein gefragter Industrierohstoff. Auch in der Elektro- und Chipindustrie, in den Bereichen Dental- und Medizintechnik oder als Komponente bei Glasbeschichtungen kommt das Industriemetall zum Einsatz.

Die Perspektive: Energiewende befeuert Silbernachfrage

Die Energiewende hat Silber in den vergangenen Jahren einen regelrechten Nachfrageboom beschert. Denn das Industriemetall spielt aufgrund seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit nicht nur im Bereich E-Mobility oder dem Ausbau der Stromnetzinfrastruktur eine wichtige Rolle. Auch in der Photovoltaikindustrie ist Silber, das in Solarmodulen vor allem für Leiterbahnen und Kontakte benötigt wird, unverzichtbar. Da der Ausbau der weltweiten Photovoltaikkapazitäten mit milliardenschweren Subventionen gefördert wird, dürfte die Silbernachfrage aus der Solarindustrie in den kommenden Jahren weiter kräftig anziehen. Allein in 2022 wurden laut einer Erhebung der Heraeus Group knapp 150 Millionen Unzen Silber für die Solarindustrie benötigt, während dieser Wert in 2013 noch bei knapp 50,7 Millionen Feinunzen gelegen hatte. Da die Nachfrage nach Solarmodulen weltweit weiter anzieht, dürfte auch die Silbernachfrage aus der Solarbranche in 2023 einen neuen Rekordwert erreichen. Daneben dürfte das Edelmetall mittelfristig auch von der weiter steigenden Nachfrage aus der Schmuckindustrie profitieren. Vor allem in Emerging-Markets wie Indien steht Silberschmuck hoch im Kurs, wobei die Silbernachfrage aus der schmuckverarbeitenden Industrie laut einer Erhebung des Silver Instituts in 2022 im Vorjahresvergleich um 29 % auf 234,1 Millionen Unzen angezogen hatte.

Trading-Taktik: Silber setzte seine Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen dynamisch fort. Nach der jüngsten Konsolidierung konnte sich Silber oberhalb der Marke von 25 USD behaupten was uE bullish zu werten ist. Nach Abschluss der Konsolidierung sollte Silber mit dem Breakout auf ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 26 USD die übergeordnete Aufwärtsbewegung fortsetzen.

26.04.2023