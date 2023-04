EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Media SE passt Dividendenpolitik an, schlägt deutlich reduzierte Dividende für Geschäftsjahr 2022 vor und gibt Veränderung im Vorstand bekannt

EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Dividende/Personalie

ProSiebenSat.1 Media SE passt Dividendenpolitik an, schlägt deutlich reduzierte Dividende für Geschäftsjahr 2022 vor und gibt Veränderung im Vorstand bekannt



27.04.2023 / 20:28 CET/CEST

ProSiebenSat.1 Media SE passt Dividendenpolitik an, schlägt deutlich reduzierte Dividende für Geschäftsjahr 2022 vor und gibt Veränderung im Vorstand bekannt Unterföhring, 27. April 2023. Der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Anpassung der Dividendenpolitik beschlossen und den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 verabschiedet, dem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat. Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung ferner Veränderungen im Vorstand beschlossen: Anpassung der Dividendenpolitik & reduzierter Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 Bei der Bemessung von Ausschüttungen berücksichtigt die Gesellschaft neben dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld und dem bereinigten Konzernjahresüberschuss (adjusted net income) als Bezugsgröße für das Ausschüttungsvolumen nunmehr mit besonderem Fokus ein angemessenes Niveau des Verschuldungsgrads. Darüber hinaus beachtet die ProSiebenSat.1 Media SE dabei ebenso die Erfordernisse zu Investitionen in das operative Geschäft, einschließlich zur Umsetzung strategischer Wachstumsoptionen, insbesondere im Kerngeschäft Entertainment. Die Bezugsgröße für Dividendenzahlungen bleibt der bereinigte Konzernjahresüberschuss (adjusted net income). Hierbei strebt der Konzern – unter Berücksichtigung der vorgenannten Kriterien – künftig grundsätzlich an, 25 bis 50 Prozent des adjusted net income auszuschütten (bisher: 50 % des adjusted net income). Als Orientierungsgröße für die Einhaltung eines angemessenen Niveaus des Verschuldungsgrads (Verhältnis von Netto-Finanzverbindlichkeiten zum adjusted EBITDA der letzten zwölf Monate des Konzerns) gilt dabei bis auf weiteres das obere Ende des angestrebten Zielkorridors von 1,5x bis 2,5x, wobei wichtige strategische Investitionen zu einer temporären Anpassung des Zielkorridors führen können. Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen angepassten Kriterien für Ausschüttungen an die Aktionär:innen und angesichts der durch den Russland-/Ukraine-Krieg bzw. das konjunkturelle Umfeld absehbar weiter belasteten Geschäftsentwicklung des Konzerns schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 2023 vor, eine deutlich reduzierte Dividende von 0,05 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten (Vorjahr: 0,80 Euro). Dies entspricht einer erwarteten Gesamtzahlung von rund 11 Mio Euro. Dieser reduzierte Vorschlag berücksichtigt insbesondere, dass – gemäß Prognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 – der Verschuldungsgrad des Konzerns zum Ende des Geschäftsjahres 2023 über dem oberen Ende des angestrebten Zielkorridors liegen wird. Wechsel im Vorstand Martin Mildner (53) übernimmt zum 1. Mai 2023 das Amt des Finanzvorstands. Zuletzt war er Finanzvorstand der im MDAX notierten United Internet AG und hatte die Konzerntochter IONOS erfolgreich an die Börse gebracht. Zuvor war Mildner langjähriger General Counsel und M&A-Chef der Hamburger Otto Group, bei der er unter anderem für den Aufbau und die Vorbereitung des im Jahr 2021 erfolgten Börsengangs von About You, einem der erfolgreichsten europäischen eCommerce-Unternehmen, verantwortlich gewesen ist. Ralf Peter Gierig (57), bisher Vorstandsmitglied & Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, hat sein Amt heute in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt. Hinweis: Die Kenngröße „adjusted net income“ ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen zur Zusammensetzung des „adjusted net income“ sind im Geschäftsbericht 2021 der ProSiebenSat.1 Media SE auf S. 124 (abrufbar unter https://www.prosiebensat1.com/uploads/2022/03/02/P7S1_GB_2021_DE.pdf) zu finden.

Kontakt:

Stefanie Rupp-Menedetter

Head of Group Communications & Events



ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring

Tel. +49 89 950 725 98

Mobil +49 17 283 527 03



