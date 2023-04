EQS-News: audius SE: audius veröffentlicht seinen Geschäftsbericht für 2022 und schlägt Dividende in Höhe von 35 Cent je Aktie vor

EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

audius SE: audius veröffentlicht seinen Geschäftsbericht für 2022 und schlägt Dividende in Höhe von 35 Cent je Aktie vor



27.04.2023 / 07:29 CET/CEST

audius veröffentlicht seinen Geschäftsbericht für 2022 und schlägt Dividende in Höhe von 35 Cent je Aktie vor Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2022 steigt auf Euro 73,9 Mio. (Vorjahr Euro 58,6 Mio.)

EBITDA wächst auf Euro 7,9 Mio. (Vorjahr Euro 6,7 Mio.), EBIT auf Euro 6,2 Mio. (Vorjahr Euro 5,2 Mio.)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine erhöhte Dividende in Höhe von 35 Cent je Aktie vor (Vorjahr 30 Cent je Aktie)

Weinstadt, 27.04.2023. Die audius SE hat heute ihren Geschäftsbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr veröffentlicht und bestätigt damit die vorab vermeldeten Geschäftszahlen.



Demnach erzielte die audius Gruppe eine Gesamtleistung von Euro 73,9 Mio. und steigerte diese damit um 26% (Vorjahr Euro 58,6 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte Euro 7,9 Mio. und legte damit um 18% zu (Vorjahr Euro 6,7 Mio.).

Das EBIT im Konzern belief sich auf Euro 6,2 Mio. und konnte um fast 19% gesteigert werden (Vorjahr Euro 5,2 Mio.). Der Jahresüberschuss nach Minderheiten betrug Euro 3,5 Mio. und entsprach einem Gewinn je Aktie in Höhe von Euro 0,70 (Vorjahr Euro 0,61). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag bei Euro 2,5 Mio. (Vorjahr Euro 4,6 Mio.).



Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag lag bei sehr soliden 58,4% (Vorjahr 67,5%). Ursächlich für den Rückgang war eine deutliche Ausweitung der Bilanzsumme auf Euro 37,4 Mio. (Vorjahr Euro 29,1 Mio.) im Zuge der im Berichtsjahr getätigten Akquisitionen. Die liquiden Mittel im Konzern betrugen Euro 12,1 Mio., womit audius über eine unverändert hohe Nettoliquidität verfügt.



Der Auftragsbestand zum 31.12.2022 legte mit Euro 50,3 Mio. abermals deutlich um Euro 12,3 Mio. zu (Vorjahr: Euro 38 Mio.).

Vorstand und Aufsichtsrat der audius SE werden der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Juni 2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie (Vorjahr 0,30 Euro je Aktie) vorschlagen. Die Dividende soll damit wiederum analog zur Entwicklung des Ergebnisses je Aktie erhöht und die Aktionäre weiterhin unmittelbar am Unternehmenserfolg beteiligt werden.



Die Hauptversammlung wird nach 2 Jahren der virtuellen Durchführung dieses Jahr wieder als Präsenzveranstaltung in Ludwigsburg stattfinden.



Über audius

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine ITK-Gesellschaft, die weltweit aktiv ist. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von mehreren hunderttausend IT-Arbeitsplätzen im DACH-Bereich sind die mehr als 600 Mitarbeitenden an über 20 Standorten – davon 15 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe.

Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an



audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de

