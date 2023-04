EQS-News: Deutsche EuroShop: Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht

EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Deutsche EuroShop: Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht



27.04.2023 / 13:58 CET/CEST

Deutsche EuroShop: Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht Vorläufige Ergebnisse bestätigt

Hauptversammlung für den 29. August 2023 geplant

2,50 € je Aktie als Dividendenvorschlag vorgesehen

Hamburg, 27. April 2023 – Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop AG, Hamburg, hat heute den testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt und die im März veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse bestätigt. Der Geschäftsbericht mit dem Motto „Destination: Shopping“ steht ab sofort als PDF und ePaper zum Download bereit unter www.deutsche-euroshop.de/ir Vorstand und Aufsichtsrat wollen der für den 29. August 2023 als Präsenzveranstaltung geplanten ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 2,50 € je Aktie vorschlagen, um den Aktionären Teile der während der Corona-Pandemie aus Vorsichtsgründen einbehaltenen Gewinne auszuschütten. Basierend auf der Zahl der 76.464.319 ausgegebenen Aktien entspräche dies einer Dividendenzahlung von insgesamt knapp 191,2 Mio. €.



Finanzberichtstermine 2023 Die Deutsche EuroShop wird ihre Finanzberichte des laufenden Geschäftsjahres an folgenden Terminen jeweils nach Börsenschluss veröffentlichen: Quartalsmitteilung 1. Quartal: 11. Mai 2023

Halbjahresfinanzbericht: 14. August 2023

Quartalsmitteilung 3. Quartal: 14. November 2023

Deutsche EuroShop – Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.



Kennzahlen der Deutsche EuroShop (IFRS) in Mio. € 01.01.-31.12.2022 01.01.-31.12.2021 +/- Umsatzerlöse 212,8 211,8 0,5 % Nettobetriebsergebnis (NOI) 167,5 154,2 8,6 % EBIT 152,4 152,5 0,0 % EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 130,2 125,6 3,7 % EPRA2 Earnings 129,6 122,0 6,2 % FFO 130,1 122,3 6,4 % Konzernergebnis 21,4 59,9 -64,4 % in € 01.01.-31.12.2022 01.01.-31.12.2021 +/- EPRA2 Earnings je Aktie5 2,10 1,97 6,6 % FFO je Aktie 2,11 1,98 6,6 % Ergebnis je Aktie 0,35 0,97 -63,9 % Gewichtete Anzahl der ausgegebenen Stückaktien 61.783.594 61.783.594 0,0 % in Mio. € 31.12.2022 31.12.2021 +/- Eigenkapital3 2.343,4 2.377,8 -1,4 % Verbindlichkeiten 1.864,7 1.901,0 -1,9 % Bilanzsumme 4.208,1 4.278,8 -1,7 % EPRA2 NTA 2.335,9 2.374,5 -1,6 % EPRA2 NTA je Aktie in € 37,81 38,43 -1,6 % Eigenkapitalquote in %3 55,7 55,6 LTV-Verhältnis in %4 30,3 30,5 EPRA2 LTV in %5 33,1 33,2 Liquide Mittel 334,9 328,8 1,9 % 1 inklusive des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt

2 European Public Real Estate Association

3 inklusive Fremdanteile am Eigenkapital

4 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte Finanzanlagen)

5 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, Eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.



Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter

www.deutsche-euroshop.de/Investor-Relations/Service/Glossar

