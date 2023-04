EQS-News: R. STAHL verbesserte 2022 alle wesentlichen Finanzkennzahlen und prognostiziert für 2023 deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum

EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

R. STAHL verbesserte 2022 alle wesentlichen Finanzkennzahlen und prognostiziert für 2023 deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum



27.04.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



R. STAHL verbesserte 2022 alle wesentlichen Finanzkennzahlen und prognostiziert für 2023 deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum R. STAHL hat heute den Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht und bestätigt die Vorabzahlen: Auftragseingang 313,5 Mio. € (+20,0 %), Konzernumsatz 274,3 Mio. € (+10,6 %), EBITDA vor Sondereinflüssen 22,3 Mio. € (+24,5 %)

Im ersten Quartal 2023 starkes Wachstum und deutlich steigende Profitabilität

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Vorstand einen Anstieg des Umsatzes auf 305 Mio. € bis 320 Mio. € und eine Verbesserung des EBITDA vor Sondereinflüssen auf 30 Mio. € bis 36 Mio. € Waldenburg, 27. April 2023 – R. STAHL hat heute den Geschäftsbericht 2022 ver­öffentlicht und bestätigt die im Februar veröffentlichten Vorabzahlen. Das Geschäftsjahr 2022 stand im Zeichen der Nachwirkungen der Corona-Pandemie, den Einflüssen der geopolitischen Verwerfungen sowie den weltweit steigenden Inflationsraten und Zinsen. Trotzdem blickt der Spezialist für Explosionsschutz-Lösungen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 und gibt einen positiven Ausblick für 2023. Herausforderungen 2022 gut gemeistert – zweistellige Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz

Die zu Jahresanfang 2022 noch zurückhaltende Nachfragesituation entspannte sich im Jahresverlauf. Ab Jahresmitte zog der Auftragseingang deutlich an und erreichte im Gesamt­­jahr 2022 mit einem Plus von 20,0 % den Rekordwert von 313,5 Mio. € (VJ: 261,3 Mio. €). Aufgrund der Engpässe an den Beschaffungsmärkten, insbesondere bei Halbleitern, war die Umsatzentwicklung nicht ganz so dynamisch. Der Konzernumsatz stieg 2022 um 10,6 % auf 274,3 Mio. € (VJ: 248,1 Mio. €) und lag damit in dem nach oben angepassten Prognosekorridor von 273 Mio. € bis 278 Mio. €. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum Jahresende 2022 um 51,7 % auf den Rekordstand von 109,4 Mio. € (VJ: 72,2 Mio. €). Alle Absatzmärkte verzeichneten 2022 Umsatzplus

In Deutschland verbesserte sich der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund der starken Marktposition in der chemischen und pharmazeutischen Industrie um 7,1 % auf 71,8 Mio. €. Die Erlöse aus der Zentralregion (Afrika, Europa ohne Deutschland) kletterten um 9,3 % auf 117,6 Mio. €. Wesentliche Umsatztreiber waren auch hier die Chemie- und Pharmaindustrie sowie eine starke Nachfrage aus dem Öl- und Gassektor, inklusive LNG. Ein deutliches Plus von 41,7 % auf 31,6 Mio. € verzeichneten die Märkte in Amerika. Neben der Öl- und Gasindustrie zog auch die allgemeine Nachfrage in dieser Region an. Wegen der COVID-19-Restriktionen in weiten Teilen Asiens in der ersten Jahreshälfte 2022, fiel das Umsatzwachstum mit 4,2 % auf 53,3 Mio. € in der Region Asien/Pazifik am geringsten aus. Ertragskraft deutlich gestärkt – EBITDA vor Sondereinflüssen steigt um 24,5 %

Die steigende Nachfrage aus nahezu allen Branchen und Regionen im dritten und vierten Quartal 2022 stärkten die Profitabilität von R. STAHL. Gezieltes Kostenmana­ge­ment, insbesondere im Personalbereich, wirkte sich zusätzlich positiv auf das EBITDA vor Sondereinflüssen aus. Es lag mit 22,3 Mio. € um 24,5 % über dem Vorjahreswert (17,9 Mio. €) und damit in der nach oben justierten Prognosespanne (21 Mio. € bis 24 Mio. €). Die Ertragskraft, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, steigerte das Unternehmen von 7,2 % im Vorjahr auf 8,1 %. Unterm Strich verbleibt ein Konzernergebnis von 1,9 Mio. € (VJ: - 4,9 Mio. €). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,30 € (VJ: ‑0,76 €). Den Free Cashflow verbesserte das Unternehmen um 1,8 Mio. € auf minus 4,4 Mio. € (Vorjahr: -6,3 Mio. €). Die Eigenkapitalquote kletterte zum Bilanzstichtag von 20,2 % im Vorjahr auf 27,5 %. Starkes erstes Quartal 2023 – Auftragseingang, Umsatz und EBITDA legen deutlich zu

R. STAHL ist dynamisch in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Die Nachfrage nach Pro­dukten und Dienstleistungen von R. STAHL war in allen Absatzregionen sehr hoch. Auf Basis vorläufiger Zahlen verbesserte das Unternehmen im ersten Quartal den Auftragsein­gang um 28,7 % auf 96,7 Mio. € (VJ: 75,1 Mio. €). Der Umsatz kletterte ebenfalls stark um 28,0 % auf 78,1 Mio. € (VJ: 61,0 Mio. €). Besonders deutlich stieg das EBITDA vor Son­der­einflüssen. Es legte um 7,3 Mio. € auf 10,4 Mio. € (VJ: 3,0 Mio. €) zu. Damit verbes­serte sich die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 5,0 % im Vorjahr auf 13,3 %. Prognose für 2023 – weiteres Wachstum bei deutlich steigender Profitabilität

Für 2023 erwartet das Unternehmen auf Grundlage der gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Prognosen eine weitere Erholung der relevanten Schlüsselmärkte. Prognoseunsicherheiten bleiben bestehen, vor allem aufgrund von Beschaffungseng­pässen, insbesondere bei Halbleiterprodukten, der weiterhin hohen Inflationsraten sowie der nicht einschätzbaren Entwicklungen und Folgen des Russland-Ukraine-Konflikts. Der hohe Auftragsbestand, mit dem R. STAHL ins Jahr 2023 startete, sowie das positive erste Quartal 2023 lassen das Unternehmen insgesamt zuversichtlich auf das Gesamtjahr 2023 blicken. Der Vorstand erwartet ein Wachstum des Konzernumsatzes im niedrigen zweistelligen Prozentbereich auf 305 Mio. € bis 320 Mio.€. Die Ertragskraft dürfte sich auf Basis einer allgemeinen Entspannung an den Beschaf­fungs­märkten und wegen der gesteigerten Kosteneffizienz gegenüber dem Vorjahr erheb­lich verbessern. Unter der Annahme, die Preisanpassungen aus 2021 und 2022 weiterhin weitergeben zu können, dürfte die Materialquote sinken. Das EBITDA vor Sonderein­flüssen sollte daher deutlich steigen und in einem Korridor zwischen 30 Mio. € und 36 Mio. € liegen (2022: 22,3 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet R. STAHL 2023 mit einem niedrigen einstelligen positiven Millionen-Euro-Betrag. „Wir haben den Schwung aus dem zweiten Halbjahr 2022 mitgenommen und sind sehr gut ins neue Jahr gestartet. Neben der eingeschlagenen Strategie, die erste Früchte trägt, profitiert R. STAHL auch von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Megatrends. Das Unter­nehmen ist bestens aufgestellt, um die Wachstumschancen zu nutzen, die sich bei­spielsweise bei verflüssigtem Erdgas (LNG) und der Elektromobilität bieten“, sagt Dr. Mathias Hallmann, CEO von R. STAHL. „Die Weichen für ein erfolgreiches Geschäfts­jahr 2023 und nachhaltig profitables Wachstum sind gestellt.“ Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 nach IFRS in Mio. € 2022 2021 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Umsatz 274,3 248,1 +26,2 +10,6 Auftragseingang 313,5 261,3 +52,2 +20,0 Auftragsbestand zum 31. Dezember 109,4 72,2 +37,3 +51,7 EBITDA vor Sondereinflüssen 1) 22,3 17,9 +4,4 +24,5 in % vom Umsatz 8,1 % 7,2 % EBIT 3,9 -0,1 +3,9 n.a. Konzernergebnis 1,9 -4,9 +6,9 n.a. Ergebnis je Aktie (in €) 0,30 -0,76 n.a. Dividende je Aktie (in €) 0 0 n.a. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 6,0 11,9 -5,9 -49,5 Free Cashflow -4,4 -6,3 +1,8 +29,3 Abschreibungen 16,7 16,9 -0,1 -0,8 Investitionen2) 14,1 15,2 -1,1 -7,4 Bilanzsumme zum 31. Dezember 259,7 246,0 +13,7 +5,6 Eigenkapital zum 31. Dezember 71,3 49,8 +21,6 +43,4 Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 27,5 % 20,2 % Nettofinanzverbindlichkeiten zum 31. Dez.3) 29,2 18,3 +10,9 +59,9 Mitarbeiter zum 31. Dezember4) 1.676 1.672 +4 MA +0,2 1) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens

2) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

3) Liquide Mittel abzüglich verzinsliche Darlehen

4) ohne Auszubildende Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten. Veränderungsraten >+100% werden als >+100% angegeben, Veränderungsraten <-100% als „n. a.“ (nicht anwendbar). Hinweis

Der Geschäftsbericht 2022 sowie das Magazin zum Geschäftsbericht 2022 „Für die Zukunft gerüstet“ stehen auf unserer Internetseite unter dem folgenden Link zum Download bereit (Unternehmen – Investor Relations – IR News und Publikationen – Finanzberichte): https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte/ Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2023 wird R. STAHL am 10. Mai 2023 veröffentlichen.



Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen 2022 der R. STAHL AG Der Vorsitzende des Vorstands der R. STAHL AG, Dr. Mathias Hallmann, wird im Rahmen einer Telefonkonferenz die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2022 heute um 10.00 Uhr erläutern, Eckwerte für das erste Quartal präsentieren und einen Ausblick auf das laufende Ge­schäfts­jahr geben. Anschließend steht er für Fragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt. Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz nutzen Sie bitte nachfolgenden Link. Nach der Registrierung erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten, mit denen Sie sich zum angegebenen Zeitpunkt einwählen können: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3561534&linkSecurityString=4d37e2188

Parallel zur Telefonkonferenz zeigen wir Ihnen eine Präsentation über das Internet. Bitte loggen Sie sich hierzu auf der folgenden Webseite ein (ein Passwort ist nicht erfor­derlich); dieser Link wird Ihnen auch nochmals mit den Registrierungsdaten zur Telefon­konferenz zur Verfügung gestellt: https://www.webcast-eqs.com/rstahl-fy-2022/no-audio

Eine Aufzeichnung der Konferenz finden Sie im Anschluss auf der Unternehmens­webseite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Publikationen >Veranstaltungen und Präsentationen (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/ ). Finanzterminkalender 2023

10. Mai Zwischenmitteilung 1. Quartal 2023

29. Juni 30. ordentliche Hauptversammlung

09. August Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2023

09. November Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2023

Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spek­trum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Be­dienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genuss­mittel­­branche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2022 erwirtschafteten 1.676 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 274 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unter­nehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauen­den Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsäch­lichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und ge­­schäft­lichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangeln­de Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistun­gen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisie­rung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Ver­pflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Les­bar­keit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlech­ter einbezogen.

Kontakt: R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1369

investornews@r-stahl.com R. STAHL AGJudith SchäubleDirector Investor Relations & Corporate CommunicationsAm Bahnhof 3074638 Waldenburg (Württ.)DeutschlandTel. +49 7942 943-1369investornews@r-stahl.com

27.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com