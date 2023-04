EQS-News: TAKKT AG: TAKKT steigert im ersten Quartal die Rohertragsmarge und den freien Cashflow

EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

TAKKT AG: TAKKT steigert im ersten Quartal die Rohertragsmarge und den freien Cashflow



27.04.2023 / 07:00 CET/CEST

TAKKT steigert im ersten Quartal die Rohertragsmarge und den freien Cashflow Fokus auf Cash-Generierung führt zu starkem Anstieg des freien TAKKT-Cashflows auf 17,8 (10,2) Millionen Euro

Verbesserung der Rohertragsmarge auf 40,0 (39,7) Prozent

Umsatzentwicklung (minus 2,0 Prozent) entspricht Erwartungen in herausforderndem konjunkturellen Umfeld

EBITDA mit 30,2 (32,7) Millionen Euro leicht unter Vorjahr Stuttgart, 27. April 2023. In Europa und Nordamerika setzte sich die Eintrübung der konjunkturellen Rahmenbedingungen zu Beginn des neuen Geschäftsjahres fort und führte zu einer schwächeren Nachfrage von B2B-Kunden. Nach dem starken organischen Wachstum im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete TAKKT im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von 321,8 (328,4) Millionen Euro und damit 2,0 Prozent weniger als in den ersten drei Monaten 2022. Währungsbereinigt lag der Umsatz 3,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau. „Das momentane Marktumfeld ist volatil und regional unterschiedlich. In der FoodService Division und auch in Skandinavien und Osteuropa sehen wir weiterhin gutes Wachstum, auf den anderen Märkten agieren unsere Kunden eher verhalten. Wir haben einen vorsichtigen Start ins neue Jahr geplant und lagen mit dieser Prognose richtig,“ ordnet CEO Maria Zesch die Entwicklung ein. TAKKT legt im aktuellen Umfeld weiterhin eine hohe Priorität auf ein konsequentes Inflationsmanagement und die Verbesserung der Rohertragsmarge. „Im ersten Quartal haben wir uns bei den Einkaufskonditionen für Produkte, den Transportkosten, den Rabattierungen und im Pricing verbessert. Die höhere Marge in den Divisions Industrial & Packaging und Office Furniture & Displays hat den negativen Struktureffekt und den Rückgang in der Division FoodService mehr als kompensiert. Insgesamt konnten wir die Rohertragsmarge auf 40,0 (39,7) Prozent erhöhen. Damit sind wir zurück bei unserem Zielwert von 40 Prozent für die Gruppe,“ so CFO Lars Bolscho. Die Aufwendungen für Marketing hat TAKKT an das schwächere Umfeld angepasst und gegenüber dem Vorjahr verringert. Die Personalkosten und die sonstigen Kosten sind wie erwartet durch die Inflation und die weitere Umsetzung der integrierten Aufstellung leicht angestiegen. Die Gruppe erwirtschaftete im ersten Quartal ein EBITDA von 30,2 (32,7) Millionen Euro. Die einmaligen Aufwendungen für die Umsetzung der Transformation betrugen im ersten Quartal weniger als eine Million Euro, im Vorjahr sind dafür knapp zwei Millionen Euro angefallen. Die EBITDA-Marge lag im Berichtszeitraum bei 9,4 (10,0) Prozent. „Neben der Steuerung der Kosten liegt unser Hauptaugenmerk im aktuellen Geschäftsjahr auf dem konsequenten Management des Cashflows. Nach dem starken Aufbau des Nettoumlaufvermögens im vergangenen Jahr, konnten wir den freien TAKKT-Cashflow durch die Reduktion von Vorräten deutlich erhöhen,“ so Lars Bolscho weiter. Der Mittelzufluss stieg im ersten Quartal deutlich auf 17,8 (10,2) Millionen Euro. Nach dem erwartet verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr rechnet TAKKT mit einer Verbesserung im zweiten Halbjahr. „Das konjunkturelle Umfeld bleibt sehr volatil. Unser großer Vorteil ist unsere breite Aufstellung entlang von unterschiedlichen Kundensegmenten und Regionen. Für das zweite Halbjahr gehen wir weiterhin von einer Belebung der Nachfrage aus. Zusätzlich haben wir durch die Integration der Divisions mehr Möglichkeiten für Cross-Selling, weiteres Wachstumspotential ergibt sich aus unseren Pricing- und E-Commerce-Initiativen,“ so Maria Zesch. Im Rahmen der Umsetzung der Strategie und der Fokussierung auf weniger Marken wird TAKKT die Vertriebsmarke Certeo nicht weiterführen. Das Geschäft hatte die eigenen Wachstums- und Ergebniserwartungen nicht erfüllt. Es hatte zuletzt ein Umsatzvolumen von rund 20 Millionen Euro und war nicht profitabel. Für das Gesamtjahr rechnet die Gruppe unverändert mit einer stabilen organischen Umsatzentwicklung, einer Verbesserung der Rohertragsmarge und einem EBITDA zwischen 120 und 140 Millionen Euro. Der freie TAKKT-Cashflow soll deutlich steigen. Earnings Call: 27. April 2023 um 14:00 Uhr (MESZ). Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme am Earnings Call vorab. Den Link hierfür finden Sie unter: www.takkt.de/event Finanzkalender Die Zahlen zum ersten Halbjahr wird TAKKT am 27. Juli 2023 veröffentlichen. IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe zum ersten Quartal 2023

(in Mio. Euro) Q1/2022 Q1/2023 in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 328,4 321,8 -2,0 organisches Wachstum -3,3 Industrial & Packaging 189,7 180,1 -5,1 organisches Wachstum -4,2 Office Furniture & Displays 74,4 73,2 -1,6 organisches Wachstum -5,8 FoodService 64,3 68,5 6,5 organisches Wachstum 2,5 Rohertragsmarge (%) 39,7 40,0 EBITDA 32,7 30,2 -7,7 EBITDA-Marge (%) 10,0 9,4 EBIT 22,4 20,9 -6,6 EBIT-Marge (%) 6,8 6,5 Ergebnis je Aktie in Euro 0,25 0,22 -12,5 TAKKT-Cashflow 28,9 24,9 -13,8 TAKKT-Cashflow-Marge (%) 8,8 7,7 Freier TAKKT-Cashflow 10,2 17,8 74,5

Kurzprofil der TAKKT AG Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 700.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Ansprechpartner Michael Loch Tel. +49 711 3465-8222

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

