Insights in eine einzigartige Investmentstrategie | Börse Stuttgart | Aktien

► Darum geht's im Video: Wie kann ich meine Investmentstrategie verbessern? Buy and Hold Experte Tim Schäfer spricht mit seinem Publikum über seine einzigartige Investmentstrategie und beantwortet alle Fragen, die ihm dazu gestellt werden. Dabei gibt er wertvolle Einblicke sowie Tipps und Tricks und teilt seine Meinung zu verschiedenen Investmentthemen wie Spin-Offs, ETFs, Transaktionskosten und auch zu individuellen Unternehmen. Wie man sich auf zukünftige Krisen vorbereiten kann, warum es sinnvoll sein kann sein Portfolio zu diversifizieren, in unterbewertete Aktien zu investieren und noch vieles mehr, erfährst du in diesem Video.



00:00 ► Einleitung und Einführung in die Investmentstrategie zur Krisenbewältigung

12:45 ► Wie findet man Aktien, die das Depot positiv beeinflussen?

14:14 ► Welche Kennzahlen betrachtet Tim Schäfer?

15:51 ► Bei nichtverkauf in Aktien investieren, die keine Dividenden ausschütten?

18:05 ► Branchengewichtung

19:42 ► Limit bei Depotgröße?

22:00 ► Risiken und Chancen des deutschen Immobilienmarktes

24:47 ► In Luxuswohnungen investieren?

28:56 ► In Rohstoffe investieren?

