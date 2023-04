Marathon Petroleum meldet Dividende

Der amerikanische Energiekonzern Marathon Petroleum Corp. (ISIN: US56585A1025, NYSE: MPC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 12. Juni 2023 (Record date: 17. Mai 2023).

Der Konzern zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 3,00 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Aktienkurs von 122,55 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,46 Prozent (Stand: 26. April 2023). Anfang November 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,58 US-Dollar) eine Erhöhung um rund 30 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Marathon Petroleum mit Sitz in Houston, Texas, gehört zu den größten Raffineriebetreibern der USA. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 40,09 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 35,61 Mrd. US-Dollar), wie am 31. Januar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,32 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 774 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Gewinn auf bereinigter Basis betrug 3,1 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 794 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 werden am 2. Mai 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 5,29 Prozent im Plus (Stand: 26. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 54,87 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de