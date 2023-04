Snap-on wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Das amerikanische Werkzeugunternehmen Snap-on Inc. (ISIN: US8330341012, NYSE: SNA) gibt eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,62 US-Dollar bekannt. Die Zahlung erfolgt am 9. Juni 2023 (Record date: 19. Mai 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 6,48 US-Dollar Dividende an die Investoren ausgeschüttet.

Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 259,40 US-Dollar (Stand: 27. April 2023) bei 2,50 Prozent. Im November 2022 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 14,1 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Snap-on ist ein Entwickler, Hersteller und Anbieter von Werkzeugen und Werkstattlösungen. Die Produktpalette besteht aus Handwerkzeugen, Power Tools, Diagnosegeräten, Werkstattzubehör, Werkzeugschränke sowie Diagnosesoftware. Firmensitz der 1920 gegründeten Firma ist Kenosha in Wisconsin. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 1,18 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,1 Mrd. US-Dollar). Der Ertrag lag bei 248,7 Mio. US-Dollar nach 217,4 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 13,53 Prozent im Plus (Stand: 27. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 13,45 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de