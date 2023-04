Dividendenaktien: Dies ist mein Liebling aus dem Industriesegment

Gerade in der Industriebranche gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die ihre Aktionäre mit stetig steigenden Dividenden am Geschäftserfolg teilhaben lassen. Das oft verlässliche, breit aufgestellte Geschäft macht es möglich. Entsprechend sind Aktien wie 3M oder Stanley Black & Decker beliebt bei Dividendenanlegern. Sie zählen zu dem elitären Kreis der Dividendenkönige, schnitten in den letzten Jahren aufgrund einer wenig erfreulichen operativen Geschäftsentwicklung jedoch schlecht ab. Bei meiner Lieblings-Dividendenaktie aus dem Industriebereich ist das Gegenteil der Fall.

Vorstellung von Illinois Tool Works

Obwohl der US-Industriekonzern Illinois Tool Works (WKN: 861219) mittlerweile eine höhere Marktkapitalisierung als 3M hat und ebenfalls ein Dividendenkönig ist, fliegt er unter dem Radar vieler Dividendenanleger. Das Unternehmen aus einem Vorort von Chicago verfügt über 19.200 Patente und ein extrem breites Produktspektrum, welches unter verschiedenen Marken weltweit vertrieben wird. Dieses reicht von Messgeräten über Zulieferteile für die Automobilindustrie, Küchengeräte, Industrieklebstoffe, Schweißzubehör bis hin zu Befestigungslösungen für die Bauindustrie.

Starke Geschäftsentwicklung

Mit dieser breiten Aufstellung ist der Konzern langfristig sehr gut gefahren. Getrieben von einer stetigen Weiterentwicklung der Produkte sowie von cleveren Übernahmen stiegen Umsätze und vor allem die Gewinne langfristig an. Besonders beeindruckend finde ich die hohe operative Gewinnmarge von 23,8 % im letzten Geschäftsjahr. Diese zeigt, dass sich das Unternehmen erfolgreich von der Konkurrenz abgrenzen kann.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Operativer Umsatz (Mrd.) 14,5 13,4 13,6 14,3 14,8 14,1 12,6 14,4 15,9 Gewinn je Aktie 4,70 5,16 5,73 4,9 7,65 7,78 6,66 8,55 9,8 Dividende je Aktie 1,81 2,07 2,4 2,86 3,56 4,14 4,42 4,72 5,06

Zahlen in US-Dollar. Quelle: Investor Relations Illinois Tool Works

Der Gewinn je Aktie stieg in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt um 12 % pro Jahr, die Dividende um 13 % jährlich. Doch kann sich diese tolle Entwicklung auch in der Zukunft fortsetzen?

Blick nach vorne

Das Management von Illinois Tool Works ist zuversichtlich, auch in den nächsten Jahren deutlich wachsen zu können. Die Nachfrage nach den Produkten des Konzerns soll weiter steigen und auch bei der bereits hohen Gewinnmarge sieht das Unternehmen das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Daher erwartet der Konzern eine durchschnittliche jährliche Steigerung des Gewinns je Aktie von 9 bis 10 %. Diese setzt sich aus Umsatzsteigerungen von 4 bis 5 % pro Jahr, einer kontinuierlichen Margenverbesserung sowie Übernahmen oder Aktienrückkäufen zusammen. Als Aktionäre erhalten wir zusätzlich noch die Dividende (aktuelle Dividendenrendite: 2,2 %). Alles in allem kann man also mit rund 12 % jährlicher Rendite rechnen – wenn die Vorhersagen des Managements eintreffen.

Mein Fazit zu dieser Dividendenaktie

Ich bin zuversichtlich, dass das Management seine Ziele erreichen kann. Das Unternehmen hat sich vor zehn Jahren bereits ähnliche Vorgaben gesetzt und diese bisher erreicht. Ich empfinde den Konzern als sehr gut geführt und sehe das Unternehmen in seinen unzähligen Nischen weiterhin sehr gut positioniert. Entsprechend sollte sich auch die Historie der kontinuierlichen Dividendensteigerungen seit 52 Jahren fortsetzen. Auch die Verschuldung von 7,8 Mrd. US-Dollar (entspricht 1,8 des EBITDA) ist in meinen Augen kein Anlass zur Sorge.

Alles in allem ist Illinois Tool Works meiner Meinung nach eine tolle Dividendenaktie. Für einen Einstieg ist die Bewertung mit einem KGV von 25 zwar nicht günstig, so richtig teuer ist sie gemessen an dem prognostizierten Gewinnwachstum jedoch auch nicht.

Der Artikel Dividendenaktien: Dies ist mein Liebling aus dem Industriesegment ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Illinois Tool Works. Aktienwelt360 empfiehlt keine der genannten Aktien.

Aktienwelt360 2023