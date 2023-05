ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Börse auf 200 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 187 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni erhöhte mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen sowie die Übernahme des Softwareanbieters Simcorp seine Ergebnisschätzungen (EPS). Der Kauf dürfte dem Börsenbetreiber im kommenden Jahr zusätzliche Umsätze von 600 Millionen Euro sowie zusätzliche operative Gewinne (Ebitda) von 200 Millionen Euro einbringen, heißt es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2023 / 11:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 05:30 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------