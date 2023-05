Geberit AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Gewinnwachstum in lokalen Währungen trotz Volumenrückgang



02.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Die Geberit Gruppe erzielte im ersten Quartal 2023 in einem sehr anspruchsvollen Umfeld überzeugende Resultate. Während die Volumina im Vergleich zu den Rekordwerten des Vorjahres rückläufig waren, konnte die Profitabilität nach dem Rückgang im Vorjahr gesteigert werden. Der Nettoumsatz sank um 8,9% auf CHF 893 Mio., währungsbereinigt um 4,3%. Der operative Cashflow (EBITDA) erreichte CHF 296 Mio., was einer um 220 Basispunkte auf 33,1% gesteigerten EBITDA-Marge entspricht. Der Gewinn je Aktie nahm um 1,1% auf CHF 6.36 zu; in lokalen Währungen resultierte ein starkes Wachstum von 8,6%.



