IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex beauftragt Independent Trading Group als Market Maker

IRW-PRESS: Vortex Energy Corp.: Vortex beauftragt Independent Trading Group als Market Maker

2. Mai 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Independent Trading Group, Inc. (ITG) als Market Maker für seine an der Canadian Securities Exchange (CSE) gehandelten Aktien beauftragt hat.

ITG ist ein führender kanadischer Broker-Dealer und erbringt seinen Kunden rund um den Globus Liquiditäts- und Abwicklungsdienstleistungen. Als Market Maker für Vortex ist ITG bestrebt, in Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE die Liquidität der Aktien von Vortex zu verbessern und zu einem fairen und geordneten Markt für diese Aktien beizutragen; dabei werden die Aktien von Vortex an der CSE sowie an sonstigen alternativen kanadischen Handelsplätzen gekauft und verkauft.

Paul Sparkes, der CEO von Vortex, merkte dazu wie folgt an: ITG bringt enorme Erfahrung und hohes Engagement in Bezug auf einen herausragenden Service für seine Kunden mit, und wir sind davon überzeugt, dass dies Vortex helfen wird, seinen Anlegern die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Dies ist für das Unternehmen ein wichtiger Schritt nach vorn, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ITG.

ITG ist außerordentlich erfreut, mit Vortex zusammenzuarbeiten und dessen wachsender Aktionärsbasis Market-Making-Services bereitzustellen, sagte Jeff Gamble, der Managing Director von ITG. Unsere erfahrenen Händler und unsere bewährte Technologie unterstützen uns bei der Bereitstellung eines liquiden und effizienten Handelsumfelds für die Aktien von Vortex.

ITG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DVX Capital Markets. Die Vereinbarung mit ITG hat eine anfängliche Laufzeit von drei Monaten und verlängert sich danach automatisch um jeweils einen Monat gegen ein monatliches Honorar von CDN $ 5.000. ITG erhält als Vergütung für seine Dienstleistungen keine Aktien oder Optionen. ITG und Vortex sind selbstständige, nicht miteinander verbundene Unternehmen; zum Zeitpunkt der Vereinbarung über die Dienstleistungen von ITG verfügen nach Kenntnis des Unternehmens weder ITG noch dessen Eigentümer direkt oder indirekt über eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens.

Über Independent Trading Group

Independent Trading Group, Inc., ist ein in Toronto ansässiges Dealer-Mitglied von IIROC, das sich auf folgende Services spezialisiert: Market Making, Bereitstellung von Liquidität, Agenturabwicklung, Konnektivität mit extrem geringer Latenzzeit und maßgeschneiderte Lösungen für den algorithmischen Handel. ITG wurde im Jahr 1992 mit einem Fokus auf Marktstruktur, Abwicklung und Trading gegründet und setzt seine proprietäre Technologie dafür ein, einem breiten Spektrum öffentlicher Emittenten und institutioneller Anleger hochwertige Dienstleistungen im Bereich Liquiditätsbereitstellung und Abwicklung zu erbringen.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit sein Salzprojekt Robinson River in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador weiter, das sich über 17.000 Hektar erstreckt. Durch die Nutzung des Salzprojekts Robinson River untersucht das Unternehmen auch die Entwicklung von Technologien zur effizienten Speicherung von grünem Wasserstoff in Salzkavernen. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Fähigkeit von ITG beziehen, die Liquidität der Vortex-Aktien zu verbessern und zu einem fairen und geordneten Markt für diese Aktien beizutragen sowie Vortex dabei zu unterstützen, seinen Anlegern die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten.

Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden typischerweise angewandt, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt sind, einschließlich, in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen, Annahmen über die Effizienz der Händler und der Market-Making-Technologie von ITG.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass die Market-Making-Dienstleistungen von ITG die Liquidität oder Effizienz des Marktes für die Aktien des Unternehmens nicht wirksam steigern und dass das Unternehmen seinen Vertrag mit ITG nach der anfänglichen Laufzeit beenden könnte, unabhängig davon, ob die Market-Making-Dienstleistungen von ITG die Liquidität oder Effizienz des Marktes für die Aktien des Unternehmens wirksam steigern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70339

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70339&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92905D1042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.