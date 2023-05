FED: Was die Wall Street hören will | AMD | FORD | CVS | Starbucks | Eli Lilly

Marktteilnehmer stellen sich auf einen volatilen Handelstag ein, mit der Entscheidung der FED um 20 Uhr MESZ. Basisannahme ist, dass der Leitzins um 25 Basispunkte angehoben wird. Viele gehen davon aus, dass Powell eine Pause der Anhebungsrunde signalisieren wird, sich aber gegen Zinssenkungen in diesem ausspricht. Der Lohnabwickler ADP meldet, dass die Privatwirtschaft im April sehr robuste 296.000 Stellen geschaffen. Mehr als doppelt so viele Jobs, wie die Wall Street erwartet hatte. Wir sehen vor dem Opening eine Stabilisierung bei den Aktien der Regionalbanken. Die Werte notierten am sehr frühen Morgen noch deutlich schwächer. Der Ölpreis steht weiterhin unter Druck, und hat seit gestern rund 8% eingebüßt. Ein Signal, dass das Wirtschaftsrisiko zunimmt. Während die Ergebnisse für das erste Quartal anhaltend robust ausfallen, heben viele Unternehmen trotzdem nicht die Ziele für das Gesamtjahr an. Die Aktien von AMD, Ford und Starbucks tendieren aus genau diesen Gründen schwächer. CVS Health senkt trotz des sehr robusten ersten Quartals sogar die Aussichten für das laufende Quartal deutlich.



00:00 - Was macht die FED?

04:37 - Regionalbanken | Schuldendecke

06:38 - Eli Lilly

07:30 - CVS Health

09:30 - Ford | Starbucks | GM

12:20 - AMD

14:06 - Estée Lauder

15:40 - Yum China | Yum! Brands

16:50 - Ausblick (u.a. Apple)

17:25 - Twitter: 90% der Belegschaft abgebaut

18:05 - ISM Service Index



