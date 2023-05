ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe positiv überrascht, schrieb Analyst Richard Edwards in einem ersten Kommentar am Donnerstag. Als Antrieb habe sich das Offprice-Segment erwiesen./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 06:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

