DAX nach der FED-Sitzung unter Druck, Quartalszahlen BMW - Qiagen - Zalando

Einen Tag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank, den Leitzins in den USA anzuheben, bekommt der DAX noch einmal Druck zu den Monatstiefs hin. Doch im Bereich der 15.700 scheint sich erneut eine Stabilisierung einzustellen. Genau das ist am Chartbild der letzten Wochen zu beobachten und Thema mit Ingmar Königshofen im heutigen Marktgespräch.

Er geht dabei auf die Saisonalitäten ein, die nun mit dem "Sell in may" durchaus eine neue Wendung nehmen könnten. Vom Sentiment her ist aus neutraler Position kein Impuls zu erwarten, wohl aber von der EZB-Sitzung, die heute noch stattfindet.

Zudem gibt es eine reine Zahlenflut an Quartalsergebnissen am deutschen Aktienmarkt. Stellvertretend nehmen wir eine BMW, eine Qiagen und eine Zalando in der Berichterstattung auf. Bei allen drei Unternehmen gab es Überraschungen, die im Video näher erläutert werden.

Charttechnisch ist BMW noch in einer Seitwärtsphase, die Qiagen kann sich aus einer Konsolidierung lösen und Zalando kämpft trotz höheren Margen mit Kunden mit dem Abwärtstrend im Aktienkursverlauf. Weitere Prognosen zu den kommenden Geschäftsjahren und die Ratings der Analysten sind ebenfalls Bestandteil der Berichterstattung.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.