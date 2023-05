Die steigende Beliebtheit von nachhaltigen ETFs birgt Gefahren!

In den letzten Jahren haben nachhaltige ETFs immer mehr an Bedeutung gewonnen. ESG und Impact-Investing sind hier zwei große Stichworte, auf die immer mehr Anleger achten.

Anlegerinnen und Anleger, die Wert auf eine umweltbewusste und sozial verantwortliche Anlagestrategie legen, haben entsprechende Fonds und ETFs für sich entdeckt. Auch fällt der Blick immer häufiger auf den ESG-Score, wobei es dabei – je nach Research-Anbieter – starke Unterschiede gibt. Doch wie bei allen Anlageformen gilt auch hier: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Stichwort: Greenwashing.

Aber die eigentliche Frage sollte doch sein, ob man mit solchen Anlageformen eine Rendite erwirtschaftet und Risiken vermeidet. Lasst uns im Folgenden einmal auf diese wichtigen Punkte eingehen.

Hohe Bewertungen von ESG-Aktien können ein Risiko sein

Ein Problem bei vielen nachhaltigen ETFs ist, dass sie in Aktien mit hoher Bewertung investieren. Das mag auf den ersten Blick gut klingen, da Unternehmen mit einer hohen Bewertung oft als zukunftsträchtig angesehen werden und ein starkes Wachstum aufweisen.

Unternehmen wie Tesla (WKN: A1CX3T), Orsted (WKN: A0NBLH) oder Nextera Energy (WKN: A1CZ4H) verdeutlichen dies nur zu gut. Doch hohe Bewertungen sind nicht immer gerechtfertigt und können zu einer Blase führen, die irgendwann platzt.

Besonders passiert dies dann, sollte sich das Wachstum nicht wie erhofft entwickeln. Anleger, die in solche ETFs investiert haben, können in einem solchen Fall plötzlich mit Verlusten konfrontiert werden.

Verbesserungsbedarf bei der Profitabilität

Ein weiteres Problem vieler nachhaltiger ETFs ist, dass sie in Unternehmen investieren, deren Geschäftsmodelle oft noch nicht so ausgereift sind wie die von etablierten Dividenden-Königen. Ein mögliches Beispiel wäre hier Siemens Energy (WKN: ENER6Y). Trotz zukunftsträchtigem Geschäftsmodell kämpft das Unternehmen seit Jahren mit einer schwachen Profitabilität.

Zudem sind viele nachhaltige Geschäftsmodelle noch stark von Subventionen abhängig. Sollte hier eine politische Sinneswandlung eintreten, so kann das zu einer höheren Volatilität führen. Es könnten sogar ganze Geschäftsmodelle vernichtet werden.

Greenwashing

Ebenfalls problematisch bei nachhaltigen ETFs ist, dass sie oft breit gestreut sind und viele Unternehmen enthalten, die zwar nachhaltig agieren, aber dennoch in umstrittenen Branchen tätig sind. Dazu gehören beispielsweise Unternehmen, die in der Waffen- und Chemieindustrie oder in der Tabakbranche mitwirken.

Allerdings gibt es auch viele nachhaltige ETFs, die sich auf spezifische Branchen oder Themen fokussieren. Beispielsweise gibt es ETFs, die ausschließlich in erneuerbare Energien investieren oder die sich auf Unternehmen konzentrieren, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen. Hier haben Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit, gezielt in Branchen oder Themen zu investieren, die ihnen wichtig sind.

Dennoch sollten Investorinnen und Investoren bei der Auswahl eines nachhaltigen ETFs vorsichtig sein, eigene Recherchen anstellen und genau überlegen, was sie mit ihrem Investment verändern wollen. Meistens ist eine ESG-Anlage ohnehin nicht eine Rendite-, sondern eher eine Gewissensentscheidung.

Der Artikel Die steigende Beliebtheit von nachhaltigen ETFs birgt Gefahren! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von NextEra Energy und Tesla.

