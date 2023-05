Entscheidender Player: Energie-,Rohstoffderivate,Agrarrohstoffe,Währungen, Zinsprodukte und Aktienindizes

Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 - WKN: A1W5H0 - ISIN: US45866F1049 - Kurs: 106,638 $ (NYSE)

Intercontinental Exchange (ICE) ist ein führender globaler Betreiber von Börsen, Clearinghäusern, Marktplätzen und Datenanalyse-Tools. Das Unternehmen wurde 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, USA.

Das Geschäft von ICE konzentriert sich auf den Handel mit Energie- und Rohstoffderivaten, Agrarrohstoffen, Währungen, Zinsprodukten und Aktienindizes. Das Unternehmen betreibt mehrere wichtige Börsen, darunter die New Yorker Börse (NYSE), die NYSE Arca, die NYSE American und die ICE Futures Europe. ICE ist auch Eigentümer von Bakkt, einem Bitcoin-Futures- und Krypto-Handelsplattform.

Darüber hinaus betreibt ICE auch mehrere Clearinghäuser, die als Gegenpartei für die Teilnehmer an den von ICE betriebenen Börsen fungieren. Dies trägt zur Stabilität der Märkte bei und reduziert das Risiko von Ausfallereignissen.

In den letzten Jahren hat ICE eine Reihe von Akquisitionen getätigt, darunter die Übernahme von NYSE Euronext im Jahr 2013 und von Interactive Data Corporation im Jahr 2015. Diese Übernahmen haben dazu beigetragen, das Angebot von ICE an Marktplätzen und Datenanalyse-Tools zu erweitern.

Charttechnischer Status quo: Seit Mai vergangenen Jahres pendelt das Kursgeschehen unterhalb der entscheidenden charttechnischen Barriere bei 109,46 USD seitwärts. In einer breiten Range. Bei 90-95 USD kommt seit Mai immer wieder ein größerer Käufer rein und schiebt die Kurse an. Der Kursverlauf seit Mai kann als Range-Bottom gelesen werden. Steigt ICE auf Wochenschlusskursbasis überzeugend über 110 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal mittelfristig in Richtgung 121 und 137 USD.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)