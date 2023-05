MDAX: Index kippt immer weiter

Der MidCap-Index MDAX befindet sich nach Auflösung eines bärischen Keils in einem Verkaufssignal, ein letzter verzweifelter Versuch in der Vorwoche in diesen wieder zurückzukehren scheiterte, aktuell breiten sich die Verluste immer weiter aus. Dies könnte zusammen mit der vorausgegangenen Abwärtsbewegung noch frische Jahrestiefs bedeuten.

Technisch wären daher unterhalb von 27.139. Punkten weitere Abschläge zunächst auf 26.874 Punkte zu favorisieren, darunter in den etwas größeren Unterstützungsbereich von 26.564 Zählern.

Auf der Oberseite müsste mindestens ein Kurssprung über 28.350 Punkte gelingen, um das bärische Szenario abzuwenden, aber selbst in diesem Fall bliebe das Aufwärtspotenzial maximal auf 29.238 Punkte und den dort verlaufenden und übergeordneten Abwärtstrend beschränkt.