AKTIE IM FOKUS: Deutz holen Vortagsschwäche fast auf - Hohes Analystenziel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Deutz haben am Freitag ihren Kursrutsch vom Vortag nach einer vielversprechenden Analystenstudie fast wieder revidiert. Infolge finaler Zahlen zum ersten Quartal waren sie am Donnerstag wegen Gewinnmitnahmen immer stärker unter Druck geraten. Das Minus von etwa sieben Prozent konterten sie nun mit einem Anstieg um zeitweise mehr als sechs Prozent. Mit 5,83 Euro bleiben sie zuletzt in Sichtweite der Sechs-Euro-Marke, an der jüngst das höchste Niveau seit Februar 2022 markiert wurde.

Die Privatbank Hauck Aufhäuser hat mit einer Erhöhung auf neun Euro ein Kursziel genannt, das noch mehr als die Hälfte an Potenzial verspricht. Das erste Quartal des Motorenherstellers aus dem SDax lasse auf ein starkes Jahr schließen, argumentierte Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer Studie. Die endgültigen Quartalsergebnisse hätten die starken vorläufigen Zahlen bestätigt, betonte er. Er passte seine Erwartungen daran an, dass Deutz das Geschäftsvolumen nun am oberen Ende der ursprünglichen Prognose erwartet. Der Experte lobte eine verbesserte kurzfristige Perspektive und ambitionierte mittelfristige Ziele./tih/jha/