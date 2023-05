ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Zalando auf 48 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Annahmen für das Wachstum des Bruttowarenwerts, um damit den etwas langsameren Start des Online-Modehändlers im zweiten Quartal zu reflektieren./ajx/edh

