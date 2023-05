Apple: Mehr iPhones verkauft

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt die Apple-Aktie im Gewand eines frischen Kaufsignals, nachdem es gelungen war, einen mittelfristigen Abwärtstrend durch den Sprung über das Niveau von 165,00 US-Dollar zu beenden. Damit wird eine Rallyefortsetzung zunächst an 176,15, 179,61 und schließlich die Jahreshochs aus Anfang 2020 bei 182,94 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Sollten sich dagegen größere Abschläge ausbreiten, findet die Apple-Aktie relativ schnell um das Ausbruchsniveau eine ziemlich starke Unterstützung vor, die zusätzlich durch den EMA 50 ergänzt wird. Erst darunter dürften Abschläge auf 156,30 US-Dollar das Chartbild zunehmend dominieren und würden einen Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend forcieren.

Insgesamt sank der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal bis Ende März um drei Prozent auf 94,8 Mrd. US-Dollar, beim Gewinn blieben 24,15 Mrd. US-Dollar hängen, nach rund 25 Mrd. Dollar im Vorjahr. Eine besonders hohe Nachfrage gab es laut Apple-Chef Tim Cook bei iPhones in den Schwellenländern wie Brasilien, Indien und Mexiko. Im Weihnachtsquartal waren die Verkäufe des teureren und lukrativeren iPhone 14 Pro durch Corona-Lockdowns in chinesischen Fabriken noch gebremst worden.

Anziehende Smartphoneverkäufe bescherten Apple einen Quartalsgewinn über den Markterwartungen, obwohl der Umsatz des US-Konzerns um drei Prozent gesunken ist. Analysten hatten zuvor allerdings mit einem fast doppelt so hohen Minus gerechnet. Trotzdem lässt sich ein Umsatzrückgang das zweite Quartal in Folge nicht wegdiskutieren, Apple schiebt einen Rückgang beim Verkauf von Mac-Computern und iPad-Tabletts als Argument vor.

Fazit:

Im Prinzip könnte an dieser Stelle sogar ein Direktinvestment mit Zielen an den Jahreshochs aus Anfang 2020 bei 182,94 US-Dollar in Erwägung gezogen werden, als Zugvehikel darf gerne auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KH4742 ausgestattet mit einem Hebel von 10,4 zurückgegriffen werden. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt dabei eine Renditechance von 55 Prozent. Das Ziel für den Schein wurde rechnerisch bei 2,35 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte jedoch das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei 163,79 US-Dollar vorläufig allerdings noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,61 Euro im Schein ergeben.