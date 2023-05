BMW: Aktie sprintet los

Wochenlang hat sich das Wertpapier von BMW mit der Hürde um 100,00 Euro rumschlagen müssen, Ende letzter Woche gelang schließlich der Durchbruch, die Aktie konnte zu Beginn dieser Woche auf über 109,00 Euro zulegen und damit eine seit 2015 im Aufbau befindliche inverse SKS-Formation endgültig und regelkonform abschließen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne an die Rekordstände aus März 2015 nun merklich an, technisch wäre sogar noch größeres Kurspotenzial möglich.

Erfolgreicher Ausbruch

Wochenschlusskurse oberhalb von 100,42 Euro sind nun zustande gekommen, das nun aktivierte Kaufsignal könnte weitere Gewinne zunächst an 114,20 und schließlich die Verlaufshochs aus 2015 bei 123,75 Euro bereithalten. Rechnerisch könnte die BMW-Aktie darüber sogar in den Bereich von 136,38 Euro weiter zulegen, ehe wieder eine längere Konsolidierungsphase folgt. Überraschend käme dagegen ein dynamischer Rückfall unter 100,00 Euro, dieser dürfte mit Abschlägen auf 92,50 und darunter in den Bereich von 86,50 Euro quittiert werden.