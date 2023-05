BRENNTAG - Kaufsignal wieder in Reichweite

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 74,880 € (XETRA)

Seit Oktober befindet sich die Brenntag-Aktie in einer dynamischen Erholung, die schon im Februar an den Widerstand bei 74,48 EUR führte. Dort scheiterten die Bullen allerdings und der Wert wurde von einer steilen Korrektur erfasst. Diese wurde allerdings wie in der letzten Analyse erwartet schon am Support bei 64,96 EUR gestoppt und direkt die nächste Kaufwelle gestartet.

Sollte die Aktie jetzt den Bereich um 73,76 bis 74,48 EUR nachhaltig überwinden, stände einer weiteren Kaufwelle nur noch das Jahreshoch bei 75,64 EUR im Weg. Anschließend könnte der Aufwärtstrend bis 80,00 und 81,76 EUR ausgeweitet werden. Mittelfristig könnte sogar der Widerstand bei 87,40 EUR angelaufen werden.

Scheitern die Anteile von Brenntag dagegen am Widerstandscluster, könnte eine Korrektur bis 70,14 EUR folgen, ohne aber den Fortbestand der Aufwärtsphase zu gefährden. Erst darunter wäre eine deutliche, mehrwöchige Gegenbewegung zu erwarten.

Brenntag Chartanalyse (Tageschart)

