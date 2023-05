Energiekontor: Profiteur eines schnelleren Solarenergieausbaus!

Die EU will den Anteil der Erneuerbaren Energien auf 42,5 % steigern. Beschleunigt Deutschland den Solarenergieausbau?

Letzte Woche wurde ein neues Strategiepapier für Deutschland vorgelegt. Basierend darauf will Bundeswirtschaftsminister Habeck den Solarausbau in Deutschland forcieren. Bis 2030 soll die installierte Photovoltaik-Leistung von 70 GW auf 215 GW zulegen. Der jährliche Ausbau müsste von 7 GW auf gut 22 GW steigen. Steuererleichterungen, mehr Freiflächen für Solar sowie ein zügiger Netzanschluss sollen helfen, das Ziel umzusetzen. Auf EU-Ebene wurde Ende März ebenfalls eine neue Richtlinie beschlossen. Die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben sich darauf geeinigt, dass das europäische Ziel für Erneuerbare Energie von 32,5 % auf 42,5 % steigt. Das indikative zusätzliche Ziel beträgt 45 %. Dies wäre eine Verdopplung des aktuellen Anteils. Das Tempo der Energiewende muss erhöht werden. Risiken dafür liegen jedoch in wieder angespannten Lieferketten, der Inflation mit deutlich steigenden Preisen für Windturbinen sowie zu hohen Finanzierungskosten.

Energiekontor sitzt auf einer 10,2 GW Pipeline

Energiekontor ist ein führender deutscher Projektierer für Wind- und Solarparks. Seit der Gründung 1990 wurden rund 153 Wind- und Solarparkprojekte umgesetzt. Das Unternehmen arbeitet nicht nur im Auftrag für seine Kunden, sondern überführt einen Teil der Pipeline auch in den Eigenbestand. Dieser beträgt 384 MW und sorgt für wiederkehrende Einnahmen, wodurch die Unternehmens- und Projektkosten gedeckt werden. Präsent ist Energiekontor in Deutschland, Großbritannien, Portugal, Frankreich und den USA. Über diese Regionen hinweg wurde eine Pipeline über rund 10,2 GW aufgebaut. Mit dieser ist der Konzern optimal für die Energiewende aufgestellt, denn die Pipeline dürfte in den nächsten Jahren zügiger umgesetzt werden. Zugleich entstehen durch die Freigabe von mehr Flächen und die geplante Anteilssteigerung der Erneuerbaren Energien am Strommix mehr Potenziale für neue Wind- und Solarparkprojekte. Energiekontor erwartet, über die nächsten fünf Jahre rund 3 bis 5 GW und über die kommenden 10 Jahre ca. 8 bis 10 GW an Projekten zu realisieren.

Das EBT soll sich auf 120 Mio. Euro bis 2028 verdoppeln – KGV von unter 12,5

Die nächsten Jahre werden von einem Wachstum geprägt und das bestätigte Energiekontor mit der Prognose für 2023 und 2028. In diesem Jahr rechnet das Management mit einem Anstieg von 10 bis 20 % beim EBT auf 69 bis 76 Mio. Euro. Bis 2028 werden 120 Mio. Euro angepeilt. Dieser langfristige Ausblick war eine positive Überraschung. Er dürfte zu einem Nettogewinn deutlich jenseits der 6 Euro je Aktie führen. Das KGV reduziert sich auf weniger als 12,5. Die optimistischen Zukunftsaussagen gepaart mit einem Ziel des schnelleren Ausbaus der Erneuerbaren Energien durch die Politik, haben bei Energiekontor den Start einer neuen Aufwärtsbewegung eingeleitet. Aktuell wird die große Korrektur seit Mitte 2022 verlassen!

Produktidee: Aktienanleihe Classic auf Energiekontor

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Aktienanleihen Classic. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Energiekontor zur Verfügung. Ein Beispiel ist eine Aktienanleihe Classic mit der WKN: DJ08JH, die am 22.03.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Anleger aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Energiekontor an der maßgeblichen Börse am 15.03.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhält der Anleger den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhält der Anleger eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Die DZ BANK liefert keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhält der Anleger eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis, multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Anleger erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich ( Totalverlustrisiko) . Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Die vorliegend beschriebene Aktienanleihe Classic richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 22.03.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Energiekontor am 15.03.2024 auf oder über 70,00 Euro liegen wird.

Stand: 08.05.2023

Redakteur: Jörg Meyer, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

