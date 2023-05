GBP/USD: Abwärtstrend und Nackenlinie im Fokus

Nachdem das Paar GBP/USD bei 1,4250 US-Dollar im Juni 2021 seinen vorläufig letzten Höhepunkt markiert hatte, drehte der Trend, hierbei kam es bis Anfang 2022 zu Verlusten auf 1,30 US-Dollar, im Sommer schließlich auf 1,1759 und bis September letzten Jahres auf 1,0356 US-Dollar. Der markante Kurseinbruch konnte aber genauso schnell wieder aufgefangen werden, bereits im November letzten Jahres wurde das Niveau von 1,20 GBP wieder zurückerobert. Die letzten Monate waren von einer Seitwärtsphase zwischen 1,1841 und 1,2447 US-Dollar geprägt. Aus dieser Schiebephase konnte das Paar im April dieses Jahres ausbrechen und hat sich an den übergeordneten Abwärtstrend um 1,2630 US-Dollar aufwärts begeben. Zeitgleich zeichnet sich aber durch die volatile Bodenbildungsphase der letzten Monate eine inverse SKS-Formation ab, die offenbar nun kurz vor ihrer Auflösung steht. Zeitgleich dürfte bei weiterem Kaufinteresse der laufende Abwärtstrend fallen.

Sterling wertet weiter massiv auf

Die überraschende Stärke des britischen Pfunds könnte bei weiterem Kaufinteresse und bei einem Sprung über das Niveau von 1,2666 US-Dollar die zuvor aufgebaute inverse SKS-Formation endgültig aktivieren und auch den laufenden Abwärtstrend zu Fall bringen. In der Folge wären Kursgewinne an 1,2813 und schließlich 1,30 US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen möglich. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den erneuten Aufbau von Long-Positionen anbieten. Kurzfristig sollten Investoren allerdings mit etwaigen Rücksetzern zurück auf 1,2447 US-Dollar rechnen. Aber erst darunter dürfte sich der Chart wieder etwas stärker eintrüben, was Verluste auf den EMA 200 bei 1,2206 US-Dollar hervorrufen könnte. In jedem Fall ist das aktuelle Chartbild als äußerst bullisch zu beurteilen.