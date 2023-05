ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hensoldt auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Spezialist für Rüstungselektronik sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Analyst David Perry am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Aktien erschienen aber verglichen mit der Konkurrenz angemessen bewertet./ag/gl

