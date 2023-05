Widerstand: 15.996 16.011 Unterstützung: 15.900 15.700

Rückblick:

Der Index konnte gestern wie vermutet kein neues Jahreshoch markieren und konsolidierte den Anstieg vom vergangenen Freitag. Diese Konsolidierung setzt sich am heutigen Vormittag zunächst fort, der Index setzt in den unteren 15.900er Bereich zurück.

Ausblick:

Die (Abwärts-) Bewegung seit dem gestrigen Tageshoch trägt bislang lediglich einen korrektiven Charakter und sollte von einem weiteren (finalen ?) Aufwärtsschub auf der Oberseite abgelöst werden. Dafür sollte der Bereich um 15.880 Punkte allerdings nun nicht mehr per Stundenschlusskurs unterboten werden, ansonsten würden die Bären wieder Oberwasser bekommen.

Quelle: Tradingview

