IRW-News: Golden Tag Resources Ltd.: Golden Tag meldet Notierung an der Börse Frankfurt

IRW-PRESS: Golden Tag Resources Ltd.: Golden Tag meldet Notierung an der Börse Frankfurt

Toronto, Ontario, 9. Mai 2023 / IRW-Press / - Golden Tag Resources Ltd. (Golden Tag oder das Unternehmen) (TSX.V: GOG) (OTCQB: GTAGF) freut sich, die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Handelssymbol GTD bekannt zu geben. Die Stammaktien des Unternehmens notieren auch weiterhin an der TSX Venture Exchange (TSXV) in Kanada und am OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten. Die Frankfurter Börse ist eine der führenden Börsen der Welt und die aktivste in Deutschland.

Greg McKenzie, President und CEO, sagt dazu: Gleichzeitig mit dem Wachstum unserer Vermögensbasis verzeichnen wir einen Zuwachs an europäischen Anlegern. Europa ist ein Markt, in dem Silber traditionell stark nachgefragt wird. Die Börsennotierung in Frankfurt bietet uns einen Weg zu neuen europäischen Investoren und erhöht zugleich unsere Liquidität und den Handel in Europa. Wir freuen uns darauf, unsere derzeitigen und zukünftigen europäischen Aktionäre in den kommenden Monaten zu treffen.

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist einer der weltweit größten internationalen Handelsplätze für Wertpapiere. Die von der Deutschen Börse AG betriebene FWB ist die größte der sieben deutschen Börsen und ist für rund 90 Prozent aller in Deutschland gehandelten Wertpapiere verantwortlich. Die FWB bietet fortschrittliche elektronische Handels-, Abwicklungs- und Informationssysteme und ermöglicht den grenzüberschreitenden Handel für internationale Investoren.

Über Golden Tag Resources

Golden Tag Resources Ltd. ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada). Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego im mexikanischen Durango, die Gegenstand einer NSR von 2 % ist. Das Konzessionsgebiet San Diego zählt zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko und befindet sich innerhalb des ertragreichen Bergbaureviers Velardeña. Velardeña ist Standort mehrerer Minen, aus denen seit über 100 Jahren Silber, Zink, Blei und Gold gefördert wird. Weitere Informationen über das Konzessionsgebiet San Diego finden Sie auf unserer Website unter www.goldentag.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: 416-504-2020

E-Mail: info@goldentag.ca

www.goldentag.ca

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gehören unter anderem die Absichten des Unternehmens in Bezug auf seine Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne sowie Aussagen über die Zunahme der Liquidität oder des Handels in Europa oder Nordamerika. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem: die Fähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Kapitalmarktbedingungen, die Beschränkung von Arbeitskräften und des internationalen Reiseverkehrs und der Lieferketten; die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter metallurgischer Testergebnisse; Verzögerungen bei der Erlangung oder die Unfähigkeit, erforderliche behördliche, umweltbezogene oder andere Projektgenehmigungen zu erlangen; politische Risiken; Veränderungen auf den Aktienmärkten; Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Liquidität zu budgetieren und zu verwalten, wenn es nicht gelingt, zusätzliche Finanzierungen zu erhalten; Inflation; Veränderungen der Wechselkurse; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten; Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70465

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70465&tr=1

