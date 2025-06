IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG Silver veröffentlicht den vierten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG Silver veröffentlicht den vierten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) - https://www.commodity-tv.com/play/mag-silver-strong-numbers-for-2024-more-exploration-at-juanicipio-larder-and-deer-trail-in-2025/ - ("MAG", "MAG Silver" oder das "Unternehmen") ist stolz darauf, seinen vierten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, der das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Transparenz und Verantwortlichkeit unterstreicht. Der Bericht 2024 bietet einen detaillierten Überblick über die Prioritäten, Praktiken und Leistungen von MAG in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") im Laufe des Jahres. Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 wird unterstützt durch die MAG Silver Climate Action Statement und die 2024 ESG Performance Data Table. Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 und die ESG-Datentabelle sind auf der MAG Silver Website unter folgendem Link verfügbar: https://magsilver.com/esg/reports/.

Jim Mallory, Chief Sustainability Officer von MAG, erklärte: "Wir haben auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit bei MAG große Fortschritte gemacht. Durch die Befähigung unserer Mitarbeiter und die Einbindung von Stakeholdern haben wir stärkere Beziehungen aufgebaut und eine klarere Richtung auf unserem Weg zu Klimaschutzmaßnahmen erreicht. Dies hat uns geholfen, das Bewusstsein zu schärfen, Chancen zu erkennen und unser Engagement für Umweltverantwortung, Sicherheit und langfristige Werte bei unseren Explorationsprojekten zu stärken."

"Im Jahr 2024 hat MAG Silver wichtige Meilensteine erreicht, seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Herausforderungen unter Beweis gestellt und sein Engagement für Nachhaltigkeit, Sicherheit und langfristige Wertschöpfung gestärkt. Damit haben wir den Grundstein für einen noch größeren Erfolg im Jahr 2025 gelegt", so George Paspalas, President und Chief Executive Officer von MAG.

2024 Nachhaltigkeitsbericht Highlights:

- Dreijähriger Rückgang der führenden Sicherheitsindikatoren von Juanicipio: Die Häufigkeitsrate der Unfälle mit Ausfallzeiten, die Häufigkeitsrate der meldepflichtigen Unfälle insgesamt und die Schweregradrate sind alle rückläufig.

- Über 102.000 Stunden für Sicherheitsschulungen an allen MAG Silver-Standorten.

- Keine nennenswerten Umweltvorfälle in der Mine Juanicipio, dem Projekt Deer Trail oder dem Projekt Larder.

- Ein internes Instrument zur Bewertung der Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte wurde entwickelt, um die Bemühungen um soziale Verantwortung zu stärken.

- Positive soziale Lizenz, gemessen am Larder-Projekt.

- 38 % der Verwaltungsratsmitglieder sind weiblich, womit das in der MAG-Politik für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration festgelegte Ziel von 30 % übertroffen wurde.

MAG Silver dankt Fresnillo und dem Juanicipio-Team, den Teams des Deer Trail- und des Larder-Projekts sowie dem Team der Unternehmenszentrale für ihre unschätzbare Unterstützung bei der Bereitstellung von Daten und nachhaltigkeitsbezogenen Informationen für den Nachhaltigkeitsbericht 2024.

MAG Silver begrüßt Rückmeldungen von Stakeholdern zur Nachhaltigkeitsberichterstattung des Unternehmens. Bitte richten Sie Kommentare oder Anfragen für weitere Informationen an: sustainability@magsilver.com.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von hochgradigen Edelmetallprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. MAG ist über seine (44%ige) Joint-Venture-Beteiligung an der Mine Juanicipio (4.000 Tonnen pro Tag), die von Fresnillo (56%) betrieben wird, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo zusätzlich zu den Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das auf mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele ausgerichtet ist. MAG führt auch mehrstufige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch.

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt zu Fausto Di Trapani, Chief Financial Officer

Telefon: (604) 630-1399

Gebührenfrei (866) 630-1399

Website: www.magsilver.com

E-Mail: info@magsilver.com

In Europe

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung und der Nachhaltigkeitsbericht enthalten bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung und im Nachhaltigkeitsbericht, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: den Inhalt oder die Erstellung späterer Nachhaltigkeitsberichte; den Schwerpunkt zukünftiger Nachhaltigkeitsbemühungen; das Erreichen zukünftiger wichtiger Meilensteine und Erfolge; die Entwicklung eines regionalen Klimamodells und einer aktualisierten Klimarisikobewertung für das Juanicipio-Projekt; vorläufige Schätzungen in Bezug auf die Projekte des Unternehmens und die zukünftige Produktion; den Beginn, den Zeitplan, die Fortsetzung und/oder die Ausweitung von Initiativen, Kartierungsanalysen und Projekten von Gemeinden, Interessenvertretern und Umweltschützern sowie den erwarteten Nutzen daraus; die voraussichtliche Verwendung von Datenergebnissen aus Initiativen und Projekten von Gemeinden, Interessenvertretern und Umweltschützern; die Erkundung von Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung, einschließlich der Bewertung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen; die Entwicklung und Aufrechterhaltung zukünftiger Governance-, Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspläne, -programme und -projekte und die geplanten Offenlegungen in diesem Zusammenhang; Verpflichtungen in Bezug auf Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung, Ziele für nachhaltige Entwicklung und Klimawandel sowie die Offenlegungen, die sich auf den CAMP, die Erklärung und den Fahrplan beziehen und darin enthalten sind; die Verwaltung und Bereitstellung einer effektiven Aufsicht über Governance- und Diversitäts-, Gleichberechtigungs- und Eingliederungsprotokolle und -strategien, Nachhaltigkeitsangelegenheiten sowie unternehmensweite Risiken und Chancen, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung einer Reihe von Praktiken und Instrumenten für das Management des Klimawandels, die mit den TCFD-Empfehlungen übereinstimmen; die Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung der Empfehlungen, die in seinem internen TCFD-Bericht dargelegt sind; die Durchführung einer menschenrechtlichen Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf alle menschenrechtsbezogenen Auswirkungen der Betriebstätigkeit und die diesbezüglichen Offenlegungen; die erwarteten Vorteile neuer und laufender Onboarding- und Schulungsprogramme; künftige Beiträge zur Erreichung der SDGs der Vereinten Nationen und zur Abschwächung negativer Auswirkungen der Betriebstätigkeit; die erfolgreiche Umsetzung von Minenschließungs- und Sanierungsplänen innerhalb des hierin vorgesehenen Zeitrahmens, wenn überhaupt; Erwartungen in Bezug auf Geschäftspläne, Explorations- und Bohrprogramme, Erweiterungen und Erschließungsarbeiten; laufende Initiativen zur Optimierung der Silbergewinnung; etwaige künftige Sanierungsbemühungen in Zusammenhang mit der historischen Abraumanlage der Mine Omega auf dem Konzessionsgebiet Larder; die Fortführung und Aufrechterhaltung der geplanten Kapazität der Anlage Juanicipio von 4.000 Tonnen pro Tag und der daraus resultierende erwartete Cashflow und Wertzuwachs; strategische Partnerschaften in Zusammenhang mit Deer Trail und etwaige erwartete Vorteile aus solchen Partnerschaften; Trends bei den Betriebskosten; die Effektivität der Maßnahmen des Unternehmens zur Verhinderung oder Abschwächung aufkommender Cybersecurity-Risiken; die Weiterentwicklung des Portfolios des Unternehmens an hochwertigen Edelmetallvorkommen der Stufe 1; die erwarteten Vorteile unserer Geschäftsstrategien; die Vision des Unternehmens, das führende Edelmetallunternehmen auf dem amerikanischen Kontinent zu werden; und andere zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "suchen", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anstreben", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Obwohl MAG der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, einschließlich der Annahme, dass die derzeit vorangetriebenen ökologischen und sozialen Programme und Initiativen weiterhin in einer Weise fortschreiten werden, die den Erwartungen entspricht, und der Annahme, dass die von Fresnillo öffentlich bekannt gegebenen oder anderweitig von Fresnillo an MAG übermittelten Informationen, Solche Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die (direkten und indirekten) Auswirkungen von Virenausbrüchen auf die Weltmärkte und das Geschäft von MAG Silver; Änderungen der geltenden Gesetze, Verordnungen oder Gemeinschaftsrichtlinien, einschließlich der sich abzeichnenden Bestimmungen zum Klimawandel und der jüngsten Änderungen des Bundesbergbaugesetzes in Mexiko; Änderungen der Mineralproduktionsleistung, der Ausbeutungs- und Explorationserfolge; die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung; Konflikte in Europa und im Nahen Osten; die potenziellen Auswirkungen von Zöllen, Ausgleichszöllen oder anderen Handelsbeschränkungen; allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, politische Risiken, Währungsrisiken, Cybersecurity-Risiken und Kapitalkosteninflation; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung einer positiven Beziehung zu den Gemeinden, in denen MAG Silver tätig ist; und andere Risiken, die in den behördlichen Unterlagen von MAG Silver bei der Securities and Exchange Commission in den Vereinigten Staaten, die auf EDGAR unter www.sec.gov, und bei den kanadischen Wertpapier- und Aufsichtsbehörden, wie auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca hinterlegt.

