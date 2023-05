Deutsche Börse verschiebt wegen Zukauf Strategie-Vorstellung in den Herbst

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wegen der geplanten Übernahme des dänischen Finanzsoftware-Spezialisten SimCorp verschiebt die Deutsche Börse die Präsentation ihrer neuen Strategie um einige Monate.

"Wir werden sie im Herbst des Jahres vorstellen", sagte Vorstandschef Theodor Weimar in seiner am Donnerstag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung. Im Februar hatte der Konzern die neue Strategie noch für Juni angekündigt. Einen ersten Schritt in deren Rahmen habe die Deutsche Börse mit dem 3,9 Milliarden Euro schweren Zukauf von SimCorp in Angriff genommen, mit dem sie ihr Geschäft mit Dienstleistungen für Vermögensverwalter ausbauen will, sagte Weimer. "Die Chemie stimmt. Das Management ist stark. Die Unternehmenskultur passt."

Der Übernahme müssen noch die SimpCorp-Aktionäre und Wettbewerbsbehörden zustimmen. Das an der Kopenhagener Börse gelistete Unternehmen arbeitet seit 2021 mit der Deutsche-Börse-Tochter Qontigo zusammen. Künftig sollen der Daten- und Analytik-Spezialist, Simcorp sowie der Stimmrechtsberater ISS in einem neuen Segment namens "Investor Management Solutions" gebündelt werden.

