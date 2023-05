Ferrari Aktie auf Tuchfühlung mit 300 Dollar – E-Fuels im Blick

Nach Erreichen des jüngsten Rekordhochs bei rund 298 Dollar machen Anleger beim Sportwagenbauer Ferrari zunächst Kasse. Überzeugende Quartalszahlen hatten die Anteilsscheine bereits in der vergangenen Woche stark beflügelt.

Auf Wochensicht ergibt sich derzeit ein Minus in Höhe von 1,60 Prozent auf 292,18 Dollar je Einheit (269 Euro).

„Volle Auftragsbücher“ – Ferrari deutet robuste Nachfrage nach Luxussportwagen an

„Unser Auftragsbuch reicht bereits bis ins Jahr 2025“, sagte Vorstandschef Benedetto Vigna. Damit deutete er eine robuste Nachfrage für die Zukunft an. Derzeit werde das Modellangebot überarbeitet und die Fertigung in Maranello für E-Autos in die Wege geleitet. Im Jahr 2025 soll der erste vollelektrische Ferrari auf den Markt kommen. Im Produktangebot sollen Batterieautos und Hybridantriebe dann überwiegen.